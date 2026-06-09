La industria volvió a retroceder y ya acumula 9 de los últimos 10 meses en caída

En cambio, de un mes al otro la curva ha tenido serruchos durante el último año. De hecho, de abril de 2025 a abril de 2026 el sector manufacturero registró 6 meses positivos y otros tantos negativos.

IPI abril por sectores

Sectores de la industria más afectados

Para que no queden dudas de la situación de la industria, analizándolo por rubros el IPI también muestra un resultado contundente: 7 de los 9 sectores tomados por INDEC están en rojo. Los únicos en crecimiento son la industria petrolera (10,4% interanual y 3,1% interemensual) y papelera y maderera con 4,1% arriba del 2025 y 3% abajo de marzo.

Entre los más afectados aparecen las manufacturas textiles, prendas de vestir, cuero y calzados con un -17,7%. Le sigue la industria metalúrgica (-13,5%), una caída refrendada por el duro informe de Adimra y Asinmet en Mendoza sobre la situación de la actividad.

Un poco más atrás asoman Otros equipos e instrumentos, que incluyen los informáticos y de medición, con -11,4%, y el rubro Automotriz y otros vehículos (-9,6%).

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De igual modo, si se toman las 16 divisiones de la industria manufacturera, 12 se mantienen en rojo desde el año pasado hasta abril.

Según su incidencia o peso en el nivel general del índice medido por INDEC, la disminución se reflejó en “Maquinarias y equipos” (-20,2%); “Industrias metálicas básicas” (-11,2%); “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-15,9%(; “Alimentos y bebidas” (- 2,4%); “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (-10,7%) y “Productos textiles” (- 22,2%).

Del mismo modo, en “Otros equipos, aparatos e instrumentos” se detectó una caída del 11,4%, y en “Productos minerales no metálicos” de - 6,4%. También “Productos de caucho y plástico” (-5,1%); “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” (- 5,1%); “Productos de metal” (- 1,4%) y “Otros equipos de transporte” (-2,1%).