Alerta meteorológica en Mendoza: días con lluvias y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora

El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa la continuidad de un patrón primaveral sumamente inestable, caracterizado por la alternancia de cielo cubierto, pulsos de aire húmedo y eventos recurrentes de precipitación en distintas zonas del territorio provincial. De acuerdo con las proyecciones actualizadas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Dirección de Contingencias Climáticas, el tiempo en Mendoza mantendrá temperaturas moderadas durante la semana hábil, pero experimentará episodios de viento sur, lluvias y nevadas en la alta montaña.
Los modelos meteorológicos destacan que la inestabilidad se manifestará con mayor fuerza durante los períodos nocturnos y madrugadas, mientras que el sector cordillerano permanecerá bajo la influencia de condiciones adversas que ameritan un seguimiento continuo de la transitabilidad internacional.
El tiempo en Mendoza día por día: lluvias y tormentas durante la semana
El comportamiento de la atmósfera en el llano mendocino mostrará variaciones térmicas y momentos de precipitaciones sectorizadas a lo largo de las próximas jornadas:
- Miércoles 21 de octubre: Se espera una jornada con cielo de algo a parcialmente nublado en el llano y poco cambio de la temperatura en Mendoza. De acuerdo con el SMN, la temperatura máxima alcanzará los 22 °C y la temperatura mínima se ubicará en 11 °C, con una probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche de entre el 10% y el 40%. En tanto, Contingencias Climáticas proyecta una máxima de 20 °C, mínima de 7 °C, vientos moderados a algo fuertes del sector sur, lluvias nocturnas y nevadas en cordillera.
- Jueves 22 de octubre: El pronóstico del tiempo en Mendoza señala un día mayormente nublado con probabilidad de tormentas aisladas tanto en la madrugada como hacia la tarde y noche (10% a 40%). Contingencias Climáticas anticipa un descenso de la temperatura en Mendoza, con una máxima de 18 °C y una mínima de 8 °C, vientos moderados del sector sur y continuidad de nevadas en cordillera. El SMN, por su parte, estima una máxima de 20 °C, mínima de 12 °C y vientos con velocidades de entre 23 y 31 km/h durante la tarde y noche.
- Viernes 23 de octubre: Persistirá el ambiente fresco e inestable con cielo mayormente nublado. Se prevén lluvias y tormentas aisladas (10% a 40% de probabilidad según el SMN). La temperatura máxima rondará los 20 °C, mientras que la temperatura mínima oscilará entre los 6 °C y 11 °C. Contingencias Climáticas advierte que las lluvias en Mendoza afectarán principalmente a los departamentos de los oasis centro y sur.
Pronóstico para el fin de semana: viento, descenso térmico y mejoras dispares
Hacia el fin de semana, los organismos meteorológicos presentan particularidades en sus proyecciones sobre el tiempo en Mendoza:
- Sábado 24 de octubre: El SMN advierte por un día ventoso e inestable, con una temperatura máxima de apenas 17 °C, mínima de 10 °C, probabilidad de lluvias aisladas (10% a 40%) y ráfagas intensas del sector sur que alcanzarán velocidades de 42 a 50 km/h hacia la tarde y noche. En contraste, la Dirección de Contingencias Climáticas prevé una mejoría en las condiciones generales, con ascenso de la temperatura en Mendoza hasta los 21 °C de máxima (mínima de 6 °C), cielo parcialmente nublado y vientos leves del noreste.
- Domingo 25 de octubre: Para el cierre del fin de semana, el SMN anticipa una jornada netamente fría y nublada. La temperatura en Mendoza sufrirá una caída sensible, situando la temperatura máxima en 15 °C y la temperatura mínima en 10 °C, con presencia de lluvias aisladas durante la mañana y cielo parcialmente nublado hacia la tarde.
- Lunes 26 de octubre: El inicio de la semana posterior traerá un alivio en las condiciones generales, con cielo algo nublado, ausencia de precipitaciones (0% de probabilidad) y una franca recuperación de la temperatura máxima, que volverá a trepar hasta los 22 °C.
En pocas palabras
- Tiempo inestable: Mendoza experimentará tormentas y nevadas en cordillera, con vientos de hasta 50 km/h.
- Pronóstico semanal: Lluvias aisladas y temperaturas variables dominarán la semana, con descenso térmico el domingo.
- Mejora el lunes: Se espera un inicio de semana con cielo despejado y recuperación de la temperatura máxima.
Resumen generado por Thinkindot AI