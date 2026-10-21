Alerta meteorológica en Mendoza: días con lluvias y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora

Los modelos meteorológicos destacan que la inestabilidad se manifestará con mayor fuerza durante los períodos nocturnos y madrugadas, mientras que el sector cordillerano permanecerá bajo la influencia de condiciones adversas que ameritan un seguimiento continuo de la transitabilidad internacional.

El tiempo en Mendoza día por día: lluvias y tormentas durante la semana

El comportamiento de la atmósfera en el llano mendocino mostrará variaciones térmicas y momentos de precipitaciones sectorizadas a lo largo de las próximas jornadas: