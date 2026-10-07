Edificar una casa en el terreno de los padres: qué dice la ley sobre de quién es la vivienda realmente

En la fase técnica, se debe contratar a un agrimensor que elabore el plano de división del terreno mediante el régimen de Propiedad Horizontal (PH). Luego, un escribano realiza la escritura de afectación y división, generando títulos de propiedad individuales que permiten vender cada unidad de forma independiente.

Construir en el terreno o casa de tus padres significa que legalmente ellos siguen siendo los dueños.

Sin embargo, el principal inconveniente aparece cuando los dueños del lote fallecen sin que se haya gestionado el título propio a tiempo. En ese caso, se debe abrir la sucesión y la propiedad se divide en partes iguales entre todos los hermanos herederos. El hijo que construyó estará obligado a compartir la casa y únicamente podrá reclamar el reembolso de lo invertido si cuenta con facturas o comprobantes oficiales de los materiales y la mano de obra. De lo contrario, sus dichos no tendrán valor legal para justificar la inversión.

Asimismo, si los padres le donaron en vida una parte del terreno, resulta fundamental que los demás hermanos hayan sido notificados y dejen constancia de su conformidad por escrito. De no hacerlo, al fallecer los padres podrían reclamar su parte.