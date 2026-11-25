Una ambulancia atendió al operario descompensado durante la fuga de gas. Imagen ilustrativa

Evacuaron cuatro viviendas en Maipú

Ante la pérdida de gas, se dispuso la evacuación preventiva de cuatro viviendas del barrio mientras los equipos trabajaban para controlar la situación.

A pesar de la gravedad del escape, no hubo consecuencias graves y las personas fueron puestas a salvo a tiempo y sin que mediaran accidentes.

En el lugar también se desplegaron tres móviles de Ecogas para intervenir sobre el caño principal y atender la emergencia.

Qué hacer ante una fuga de gas

Ante una fuga de gas, se recomienda evacuar el lugar de inmediato, evitar encender o apagar luces y cualquier artefacto eléctrico, no utilizar fósforos ni encendedores y no generar llamas o chispas.

Si es posible hacerlo sin exponerse al riesgo, se deben abrir puertas y ventanas para ventilar el ambiente y cerrar la llave de paso del gas. Una vez afuera, hay que comunicarse con el servicio de emergencias o con la empresa distribuidora para informar lo ocurrido. No se debe regresar al inmueble hasta que personal especializado confirme que es seguro hacerlo.