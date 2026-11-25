Una fuga de gas en un caño principal del barrio privado Prima Terra, en Maipú, generó un operativo de emergencia este miércoles. Durante los trabajos, El caso podría haber tenido graves consecuencias, ya que un operario de Ecogas se descompensó en medio del operativo y debió recibir asistencia médica.
Un operario se intoxicó durante una fuga de gas en un barrio privado de Maipú
El escape se produjo en un caño principal del barrio Prima Terra. Cuatro viviendas fueron evacuadas y trabajaron Bomberos y personal de la empresa
Sin embargo y tras ser asistido por personal médico, el hombre se recuperó y actualmente se encuentra fuera de peligro.
El episodio movilizó a Bomberos Voluntarios de Maipú, personal de Ecogas y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).
Evacuaron cuatro viviendas en Maipú
Ante la pérdida de gas, se dispuso la evacuación preventiva de cuatro viviendas del barrio mientras los equipos trabajaban para controlar la situación.
A pesar de la gravedad del escape, no hubo consecuencias graves y las personas fueron puestas a salvo a tiempo y sin que mediaran accidentes.
En el lugar también se desplegaron tres móviles de Ecogas para intervenir sobre el caño principal y atender la emergencia.
Qué hacer ante una fuga de gas
Ante una fuga de gas, se recomienda evacuar el lugar de inmediato, evitar encender o apagar luces y cualquier artefacto eléctrico, no utilizar fósforos ni encendedores y no generar llamas o chispas.
Si es posible hacerlo sin exponerse al riesgo, se deben abrir puertas y ventanas para ventilar el ambiente y cerrar la llave de paso del gas. Una vez afuera, hay que comunicarse con el servicio de emergencias o con la empresa distribuidora para informar lo ocurrido. No se debe regresar al inmueble hasta que personal especializado confirme que es seguro hacerlo.
En pocas palabras
- Fuga de gas: Se produjo un escape en un caño principal del barrio privado Prima Terra, Maipú.
- Operativo de emergencia: Trabajaron Bomberos, Ecogas y personal médico; cuatro viviendas fueron evacuadas.
- Estado de salud: Un operario de Ecogas se descompensó pero se recuperó y está fuera de peligro.