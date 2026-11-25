Las investigaciones permitieron dar con 5 sospechosos. Foto: Ministerio de Seguridad

La modalidad de los robos

Según la información oficial, la causa se originó a partir de denuncias por asaltos sufridos por conductores de plataformas como Uber, Cabify y Maxim.

De acuerdo con la investigación, los sospechosos solicitaban viajes a través de las aplicaciones con destino al asentamiento La Quebrada y a los barrios Arturo Vázquez y Razquin. Al llegar a esos sectores, los choferes eran emboscados y abordados por varias personas, quienes les sustraían sus pertenencias.

Presencia oficial en el operativo

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, participó del operativo y destacó las tareas realizadas por el personal policial para identificar y localizar a los presuntos autores de los hechos antes de avanzar con las medidas judiciales.

"Pedían viajes a través de aplicaciones y emboscaban a los conductores. La investigación de nuestra Policía permitió identificar a los sospechosos y aprehender a cinco personas vinculadas con estos robos", expresó la funcionaria.

Además, Rus resumió el despliegue con una frase sobre el procedimiento: "Los buscaban para robarles. Hoy los fuimos a buscar nosotros", y remarcó que el objetivo es "proteger a quienes salen a trabajar y poner a disposición de la Justicia a quienes delinquen".