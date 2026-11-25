Una investigación policial por robos a trabajadores de aplicaciones de transporte culminó este miércoles con la detención de 5 sospechosos tras una serie de allanamientos realizados en la zona oeste de Godoy Cruz.
Cayó una banda acusada de emboscar a choferes de apps en Godoy Cruz y hay 5 detenidos
Cinco personas, entre ellas 2 adolescentes, fueron aprehendidas tras una serie de allanamientos. Pedían viajes por plataformas y les robaban a los conductores
Los procedimientos estuvieron a cargo de la Unidad Investigativa Departamental (UID) de Godoy Cruz y permitieron aprehender a tres hombres mayores de edad y a dos adolescentes de 16 y 17 años. Durante las medidas también se secuestraron 8 teléfonos celulares.
Según la información oficial, la causa se originó a partir de denuncias por asaltos sufridos por conductores de plataformas como Uber, Cabify y Maxim.
La modalidad de los robos
Según la información oficial, la causa se originó a partir de denuncias por asaltos sufridos por conductores de plataformas como Uber, Cabify y Maxim.
De acuerdo con la investigación, los sospechosos solicitaban viajes a través de las aplicaciones con destino al asentamiento La Quebrada y a los barrios Arturo Vázquez y Razquin. Al llegar a esos sectores, los choferes eran emboscados y abordados por varias personas, quienes les sustraían sus pertenencias.
Presencia oficial en el operativo
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, participó del operativo y destacó las tareas realizadas por el personal policial para identificar y localizar a los presuntos autores de los hechos antes de avanzar con las medidas judiciales.
"Pedían viajes a través de aplicaciones y emboscaban a los conductores. La investigación de nuestra Policía permitió identificar a los sospechosos y aprehender a cinco personas vinculadas con estos robos", expresó la funcionaria.
Además, Rus resumió el despliegue con una frase sobre el procedimiento: "Los buscaban para robarles. Hoy los fuimos a buscar nosotros", y remarcó que el objetivo es "proteger a quienes salen a trabajar y poner a disposición de la Justicia a quienes delinquen".
En pocas palabras
- Banda delictiva: cayeron 5 sospechosos, entre ellos 2 adolescentes, tras allanamientos.
- Modalidad: pedían viajes por plataformas y emboscaban a los conductores en Godoy Cruz.
- Secuestros: se incautaron 8 teléfonos celulares en los procedimientos policiales.