Según el testimonio público del abogado, su exdefendida le indicó que los rastrillajes en las zonas de agua habían sido deficientes. “Me dijo que Loan estaba en una de las lagunas, pero no se buscó como se tenía que buscar”, afirmó el profesional al reconstruir aquel diálogo.

Ante la gravedad de los dichos, los magistrados resolvieron convocarlo para que precise el origen de esos datos y detalle el contexto en el que se produjo la supuesta confesión.

En su relato, el exdefensor retomó la teoría del siniestro vial y las posteriores maniobras de encubrimiento. Explicó que Laudelina Peña le había narrado la ocurrencia de un accidente y una posterior reunión con María Victoria Caillava, instancia en la que habría recibido instrucciones para colocar el botín del menor en un sitio específico con el fin de desviar la búsqueda.

Para respaldar su postura, Codazzi hizo referencia a las audiencias ante la Fiscalía celebradas los días 5 y 6 de julio de 2024, momento en que la mujer instaló esa versión en el expediente. “Todos los que estábamos, ocho abogados, después de declarar Laudelina Peña salimos convencidos que fue un accidente”, aseguró.

No obstante, las declaraciones televisivas del abogado despertaron objeciones dentro del ámbito judicial. La principal controversia radica en que la propia Laudelina Peña se retractó posteriormente de la hipótesis del accidente y denunció ante la Justicia haber sido presionada por Codazzi para sostener ese relato.

En esa misma línea, el fiscal Carlos Schaefer señaló que las afirmaciones del letrado se sustentan en los dichos iniciales de una imputada que luego modificó sustancialmente su testimonio en la causa.