La investigación judicial por el presunto abuso sexual de una niña de 12 años en la provincia de Santiago del Estero sumó un nuevo capítulo tras la designación de la defensa del adolescente de 17 años aprehendido por el caso en la localidad de Real Sayana, departamento Avellaneda.
"Son novios y están enamorados": el alegato del abogado del acusado de embarazar a una nena de 12 años
La investigación judicial por el presunto abuso sexual de una niña de 12 años suma un nuevo capítulo con la declaración del abogado defensor
En declaraciones a El Liberal, el abogado Gabriel Toloza adelantó los ejes de su planteo y afirmó: “Es una relación consentida porque se encuentran de novios. Están enamorados”.
La causa investiga las circunstancias en las que la menor quedó embarazada por segunda vez en seis meses, luego de que una gestación anterior fuera interrumpida.
Toloza, quien asumió la representación legal del joven acusado, sostuvo que existe una disparidad entre lo que establece la normativa vigente y el contexto social en el que se desarrolló el vínculo entre ambos menores.
El letrado insistió en que su defendido y la niña mantienen una pareja y señaló que, aunque la situación pueda resultar moralmente cuestionable, no corresponde a su función juzgar las conductas personales, sino rechazar la calificación de abuso sexual bajo el argumento de que ambos sostienen una relación sentimental.
El planteo de la defensa se enfrenta a las disposiciones del Código Penal argentino, que establece que ninguna persona menor de 13 años puede prestar consentimiento válido para mantener relaciones sexuales, independientemente de que exista un noviazgo o un vínculo afectivo.
Según los elementos incorporados al expediente, los investigadores buscan precisar cuándo y en qué condiciones comenzó la relación, ya que se presume que se habría iniciado cuando la víctima tenía 11 años.
El adolescente permanece aprehendido por disposición de la fiscal Cecilia Rímini y podría enfrentar una imputación por abuso sexual con acceso carnal reiterado.
Por su parte, Toloza indicó que mantendrá una postura prudente hasta acceder formalmente a la acusación del Ministerio Público Fiscal este lunes y presenciar el martes la declaración de la niña en Cámara Gesell.