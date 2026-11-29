Toloza, quien asumió la representación legal del joven acusado, sostuvo que existe una disparidad entre lo que establece la normativa vigente y el contexto social en el que se desarrolló el vínculo entre ambos menores.

El letrado insistió en que su defendido y la niña mantienen una pareja y señaló que, aunque la situación pueda resultar moralmente cuestionable, no corresponde a su función juzgar las conductas personales, sino rechazar la calificación de abuso sexual bajo el argumento de que ambos sostienen una relación sentimental.

El planteo de la defensa se enfrenta a las disposiciones del Código Penal argentino, que establece que ninguna persona menor de 13 años puede prestar consentimiento válido para mantener relaciones sexuales, independientemente de que exista un noviazgo o un vínculo afectivo.

Según los elementos incorporados al expediente, los investigadores buscan precisar cuándo y en qué condiciones comenzó la relación, ya que se presume que se habría iniciado cuando la víctima tenía 11 años.

El adolescente permanece aprehendido por disposición de la fiscal Cecilia Rímini y podría enfrentar una imputación por abuso sexual con acceso carnal reiterado.

Por su parte, Toloza indicó que mantendrá una postura prudente hasta acceder formalmente a la acusación del Ministerio Público Fiscal este lunes y presenciar el martes la declaración de la niña en Cámara Gesell.