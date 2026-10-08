Casi un año y medio estuvo preso, pero un giro de 180 grados tuvo una causa por abuso sexual intrafamiliar ocurrido en Godoy Cruz. Se creía que un hombre había obligado a sus dos hijos a tener relaciones entre ellos, pero finalmente quedó sobreseído por falta de pruebas.
Liberaron al hombre acusado de obligar a sus hijos a tener relaciones y filmarlos: giro en la causa
Ninguno de los hijos del hombre confirmó los abusos sexuales en su declaración en cámara Gesell, por lo que será sobreseído
El hombre, un cartonero de 49 años radicado en el barrio La Gloria, fue detenido a mediados de mayo de 2024 pero todo comenzó en febrero de 2023 cuando sus hijos, un adolescente de 17 años y una niña de 12, estaban en la casa de una hermana mayor y fueron encontrados por ella en una situación sexual.
Comenzó a intervenir el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI). El adolescente fue claro en su relato: dijo que desde 2014 su padre lo obligaba a tener relaciones sexuales con su hermanita 5 años menor. Aseguró que era amenazado, golpeado con un cinturón y hasta que los hechos eran filmados por el progenitor con un celular.
Esta declaración derivó en la detención del hombre. Fue imputado por abuso sexual con acceso carnal y promoción a la corrupción de menores, todo agravado por el vínculo y por la convivencia. Pero a fines de 2025, la causa tuvo un giro drástico.
El abuso sexual que no fue probado
La investigación comenzó a perder fuerza a partir de que el adolescente, ya mayor de edad, dejó de asistir a las pericias psicológicas argumentando que no quería revivir el pasado. En la cámara Gesell, tanto el joven como la hermana menor no hicieron referencia a los abusos sexuales por parte de su padre.
De esta forma, en septiembre pasado la propia Fiscalía pidió el cese de prisión preventiva del hombre. Quedó libre, aunque volvió a ser detenido por un intento de robo por el cual este miércoles fue condenado a una pena de prisión en suspenso.
Ahora, resta realizar una audiencia donde el hombre será sobreseído por la causa de abuso sexual, según adelantaron fuentes judiciales.
En pocas palabras
- Liberaron al hombre: hombre acusado de abuso sexual intrafamiliar en Godoy Cruz será sobreseído por falta de pruebas.
- Declaraciones clave: los hijos del acusado no confirmaron los abusos en cámara Gesell, lo que llevó a un giro en la causa.
- Situación actual: quedó libre tras casi un año y medio de prisión y será formalmente sobreseído en la causa de abuso sexual.