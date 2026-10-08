Liberaron al hombre acusado de obligar a sus hijos a tener relaciones y filmarlos: giro en la causa

El acusado de abuso sexual terminará sobreseído.

Esta declaración derivó en la detención del hombre. Fue imputado por abuso sexual con acceso carnal y promoción a la corrupción de menores, todo agravado por el vínculo y por la convivencia. Pero a fines de 2025, la causa tuvo un giro drástico.

El abuso sexual que no fue probado

La investigación comenzó a perder fuerza a partir de que el adolescente, ya mayor de edad, dejó de asistir a las pericias psicológicas argumentando que no quería revivir el pasado. En la cámara Gesell, tanto el joven como la hermana menor no hicieron referencia a los abusos sexuales por parte de su padre.

De esta forma, en septiembre pasado la propia Fiscalía pidió el cese de prisión preventiva del hombre. Quedó libre, aunque volvió a ser detenido por un intento de robo por el cual este miércoles fue condenado a una pena de prisión en suspenso.

Ahora, resta realizar una audiencia donde el hombre será sobreseído por la causa de abuso sexual, según adelantaron fuentes judiciales.