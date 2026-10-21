Se incendió un galpón con mercadería frente al Cementerio de Ciudad

El siniestro ocurrió en el depósito ubicado en calle San Martín, entre Ortiz y Benavente, en las inmediaciones del Cementerio de Ciudad.

El incendio ocurrió en un depósito de Las Heras. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

Una importante columna de humo llamó la atención de los vecinos, que llamaron al 911 y concurrió personal de Bomberos de Cuarte Central, Las Heras y Godoy Cruz.