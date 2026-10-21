Un importante incendio se desató en la mañana de este miércoles en Las Heras. El lugar afectado fue un galpón ubicado en el medio de una cuadra que se utiliza como depósito de mercadería.
Alarma
Se incendió un galpón con mercadería frente al Cementerio de Ciudad
Bomberos trabajó en el lugar con cierta dificultad, ya que el lugar que se incendió no tenía ingresos para las dotaciones
El siniestro ocurrió en el depósito ubicado en calle San Martín, entre Ortiz y Benavente, en las inmediaciones del Cementerio de Ciudad.
Una importante columna de humo llamó la atención de los vecinos, que llamaron al 911 y concurrió personal de Bomberos de Cuarte Central, Las Heras y Godoy Cruz.
Según manifestó uno de los encargados del lugar, se trata de un depósito de mercadería de artículos de ferretería. Pero lo más importante es que sospecha que el incendio fue intencional, ya que habían denunciado varios robos ocurridos en el galpón en las últimas semanas.
En pocas palabras
- Incendio en Las Heras: se desató un importante incendio en un galpón de mercadería.
- Dificultades en el acceso: bomberos trabajó con dificultad por falta de ingresos al lugar.
- Sospechas de intencionalidad: el encargado sospecha que el incendio fue intencional tras denuncias de robo.
Resumen generado por Thinkindot AI