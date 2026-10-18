Un incendio destruyó seis tractores y maquinaria agrícola en una finca de Luján de Cuyo

Varias llamadas ingresaron a la línea de emergencias 911 alertando sobre las dimensiones de las llamas en el predio. De inmediato, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) desplazó al lugar a efectivos policiales y a dotaciones de bomberos del Cuartel Central para combatir el fuego y evitar que se propagara hacia otros sectores de la propiedad.

Pérdidas materiales millonarias e investigación

Pese al rápido accionar de los bomberos, el depósito sufrió pérdidas totales en sus instalaciones.