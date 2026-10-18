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Pérdidas millonarias

Un incendio destruyó seis tractores y maquinaria agrícola en una finca de Luján de Cuyo

Ocurrió en un depósito de Ugarteche durante la noche. El fuego se habría originado por un cortocircuito y no hubo heridos

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
Dotaciones del Cuartel Central trabajaron durante la noche para extinguir el fuego en la Finca Lomas del Malbec.

Dotaciones del Cuartel Central trabajaron durante la noche para extinguir el fuego en la Finca Lomas del Malbec.

Un fuerte incendio consumió por completo un depósito de máquinas agrícolas en Ugarteche, Luján de Cuyo, durante la noche del sábado. El siniestro se desató minutos después de las 23:00 en la “Finca Lomas del Malbec”, ubicada a la altura del kilómetro 7,5 de la Ruta 86, en jurisdicción de la Comisaría 48°.

Varias llamadas ingresaron a la línea de emergencias 911 alertando sobre las dimensiones de las llamas en el predio. De inmediato, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) desplazó al lugar a efectivos policiales y a dotaciones de bomberos del Cuartel Central para combatir el fuego y evitar que se propagara hacia otros sectores de la propiedad.

Pérdidas materiales millonarias e investigación

Pese al rápido accionar de los bomberos, el depósito sufrió pérdidas totales en sus instalaciones.

Las pericias indicaron que el incendio comenz&oacute; por un cortocircuito y caus&oacute; la p&eacute;rdida total de tractores y herramientas.

Las pericias indicaron que el incendio comenzó por un cortocircuito y causó la pérdida total de tractores y herramientas.

Entre los elementos afectados se encontraban:

  • 6 tractores.
  • 3 motos y 1 cuatriciclo.
  • 18 bordeadoras.
  • 10 máquinas depanadoras.
  • 1 sopladora y herramientas varias.

De acuerdo con las pericias preliminares realizadas en el lugar, el fuego se habría originado producto de un cortocircuito en un tablero eléctrico del depósito. En el caso intervino el Ayudante Fiscal de turno, quien dispuso el trabajo de Policía Científica, la toma de denuncia al encargado del predio y el informe técnico del Cuartel Central de Bomberos.

En pocas palabras

  • Incendio en Luján: seis tractores y maquinaria agrícola fueron destruidos en un depósito de Ugarteche.
  • Origen probable: el fuego se habría iniciado por un cortocircuito en un tablero eléctrico.
  • Sin heridos: el siniestro ocurrió durante la noche del sábado y no provocó víctimas.
Resumen generado por Thinkindot AI

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