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Prime Video acaba de estrenar una de las mejores series de misterio de las últimas décadas

Se trata de una serie protagonizada por el actor Colin Farrell, nominado al Oscar. Tiene dos temporadas y un total de 16 episodios

Paula García
Por Paula García [email protected]
Colin Farrell es un actor irlandés conocido por papeles como Bullseye en Daredevil y Alejandro Magno en Alexander. Imagen: Prime Video.

Colin Farrell es un actor irlandés conocido por papeles como Bullseye en Daredevil y Alejandro Magno en Alexander. Imagen: Prime Video.

Las series de misterio e intriga nos sumergen en un clima de euforia y sorpresa. Te pones a ver un capítulo, luego otro, y otro... hasta que te das cuenta que se ha pasado el tiempo volando y tienes que ir a dormir antes de que sea más tarde. Esas cosas pasan, pero no con todas las series.

En esta oportunidad, traemos como recomendación un estreno de Prime Video que podría convertirse en tu próxima adicción, de esas que no puedes dejar de ver por mucho que lo intentes. La serie en cuestión se llama Sugar y fue producida por Apple TV+, desarrollada por Mark Protosevich, con Fernando Meirelles como director.

Colin Farrell, actor nominado al Oscar lidera el reparto junto a Kirby Howell-Baptiste. La serie estrenó su primera temporada en 2024 y recientemente salió la segunda parte. A continuación, exploramos de qué trata Sugar.

Sugar es una serie que mezcla misterio, drama y cine negro (neo-noir). Imagen: Prime Video.

Sugar es una serie que mezcla misterio, drama y cine negro (neo-noir). Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Colin Farrell es un investigador privado en Los Ángeles, afligido por un secreto muy peligroso de exponer", revela la sinopsis oficial de Prime Video.

La serie sigue a John Sugar, un investigador privado estadounidense que sigue la misteriosa desaparición de Olivia Siegel, la querida nieta del legendario productor de Hollywood Jonathan Siegel. Mientras Sugar intenta descubrir qué le sucedió a Olivia, también desenterrará secretos de la familia Siegel, algunos muy recientes, otros enterrados durante mucho tiempo.

Colin Farrell interpreta a un detective noir. Imagen: Prime Video.

Colin Farrell interpreta a un detective noir. Imagen: Prime Video.

Mientras intenta resolver casos en Los Ángeles, lidia con sus propios demonios personales y oculta un gran secreto sobre su verdadera identidad. A medida que pasa el tiempo, la trama da un giro de ciencia ficción inesperado que cambiará por completo la perspectiva del espectador sobre el protagonista.

En la segunda temporada John decide quedarse en Los Ángeles motivado por la búsqueda de su hermana desaparecida. Al mismo tiempo, acepta un nuevo caso para localizar al hermano mayor de un boxeador local, lo que lo lleva a destapar una red de conspiraciones mucho mayor.

Tráiler

Reparto

  • Colin Farrell
  • Kirby Howell-Baptiste
  • Amy Ryan
  • Dennis Boutsikaris
  • Álex Hernández
  • Lindsay Pulsipher

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