Las series de misterio e intriga nos sumergen en un clima de euforia y sorpresa. Te pones a ver un capítulo, luego otro, y otro... hasta que te das cuenta que se ha pasado el tiempo volando y tienes que ir a dormir antes de que sea más tarde. Esas cosas pasan, pero no con todas las series.
Prime Video acaba de estrenar una de las mejores series de misterio de las últimas décadas
Se trata de una serie protagonizada por el actor Colin Farrell, nominado al Oscar. Tiene dos temporadas y un total de 16 episodios
En esta oportunidad, traemos como recomendación un estreno de Prime Video que podría convertirse en tu próxima adicción, de esas que no puedes dejar de ver por mucho que lo intentes. La serie en cuestión se llama Sugar y fue producida por Apple TV+, desarrollada por Mark Protosevich, con Fernando Meirelles como director.
Colin Farrell, actor nominado al Oscar lidera el reparto junto a Kirby Howell-Baptiste. La serie estrenó su primera temporada en 2024 y recientemente salió la segunda parte. A continuación, exploramos de qué trata Sugar.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Colin Farrell es un investigador privado en Los Ángeles, afligido por un secreto muy peligroso de exponer", revela la sinopsis oficial de Prime Video.
La serie sigue a John Sugar, un investigador privado estadounidense que sigue la misteriosa desaparición de Olivia Siegel, la querida nieta del legendario productor de Hollywood Jonathan Siegel. Mientras Sugar intenta descubrir qué le sucedió a Olivia, también desenterrará secretos de la familia Siegel, algunos muy recientes, otros enterrados durante mucho tiempo.
Mientras intenta resolver casos en Los Ángeles, lidia con sus propios demonios personales y oculta un gran secreto sobre su verdadera identidad. A medida que pasa el tiempo, la trama da un giro de ciencia ficción inesperado que cambiará por completo la perspectiva del espectador sobre el protagonista.
En la segunda temporada John decide quedarse en Los Ángeles motivado por la búsqueda de su hermana desaparecida. Al mismo tiempo, acepta un nuevo caso para localizar al hermano mayor de un boxeador local, lo que lo lleva a destapar una red de conspiraciones mucho mayor.
Tráiler
Reparto
- Colin Farrell
- Kirby Howell-Baptiste
- Amy Ryan
- Dennis Boutsikaris
- Álex Hernández
- Lindsay Pulsipher