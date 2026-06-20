Prime Video acaba de estrenar una de las mejores series de misterio de las últimas décadas

Sugar es una serie que mezcla misterio, drama y cine negro (neo-noir). Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Colin Farrell es un investigador privado en Los Ángeles, afligido por un secreto muy peligroso de exponer", revela la sinopsis oficial de Prime Video.

La serie sigue a John Sugar, un investigador privado estadounidense que sigue la misteriosa desaparición de Olivia Siegel, la querida nieta del legendario productor de Hollywood Jonathan Siegel. Mientras Sugar intenta descubrir qué le sucedió a Olivia, también desenterrará secretos de la familia Siegel, algunos muy recientes, otros enterrados durante mucho tiempo.

Colin Farrell interpreta a un detective noir. Imagen: Prime Video.

Mientras intenta resolver casos en Los Ángeles, lidia con sus propios demonios personales y oculta un gran secreto sobre su verdadera identidad. A medida que pasa el tiempo, la trama da un giro de ciencia ficción inesperado que cambiará por completo la perspectiva del espectador sobre el protagonista.

En la segunda temporada John decide quedarse en Los Ángeles motivado por la búsqueda de su hermana desaparecida. Al mismo tiempo, acepta un nuevo caso para localizar al hermano mayor de un boxeador local, lo que lo lleva a destapar una red de conspiraciones mucho mayor.

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