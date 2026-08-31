Un niño de 11 años fue baleado en Godoy Cruz y quedó internado en el Hospital Notti

La Policía intervino en el caso del niño baleado en el barrio La Gloria tras recibir llamados al 911 de emergencias.

De acuerdo con la información policial, el niño baleado fue trasladado por la madre a la guardia del Hospital Paroissien, en Maipú, donde recibió las primeras atenciones.

En ese centro asistencial se informó inicialmente que presentaba una herida de arma de fuego en el pecho, por lo que fue derivado al Hospital Notti para una evaluación y atención especializada.

Niño baleado y el parte médico del Notti

La médica que lo asistió en el Hospital Notti diagnosticó que presentaba una herida de arma de fuego en el hombro izquierdo.

Este lunes, según el parte médico, el niño se encontraba en buen estado de salud y estable, internado en una sala común.

El niño herido quedó internado en sala común del Hospital Notti. Nicolás Ríos / Diario UNO

Mientras tanto, efectivos policiales trabajaron en el lugar donde ocurrió el enfrentamiento y secuestraron vainas servidas de proyectiles de calibres 9 y 22.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, que dispuso la intervención de la Unidad Investigativa Departamental (UID) y de Policía Científica.

El objetivo es avanzar con los testimonios y peritajes para determinar las circunstancias del enfrentamiento a balazos y quiénes participaron.