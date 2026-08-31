Un niño de 11 años fue baleado en el barrio La Gloria, en Godoy Cruz, y quedó internado en el Hospital Notti. El grave episodio ocurrió el domingo a las 20. El chico estaba en plena calle y quedó en medio de un enfrentamiento a tiros.
Un niño de 11 años fue baleado en Godoy Cruz y quedó internado en el Hospital Notti
El niño sufrió una herida de bala en un hombro como consecuencia de un tiroteo en el barrio La Gloria. Fue asistido en el Notti y quedó en sala común
Como consecuencia, el niño resultó herido de un balazo en el hombro izquierdo, de acuerdo a las primeras informaciones oficiales suministradas este lunes.
La Policía intervino luego de recibir varios llamados a la línea 911 de emergencias que alertaban sobre disparos de armas de fuego y la presencia de un chico herido.
De acuerdo con la información policial, el niño baleado fue trasladado por la madre a la guardia del Hospital Paroissien, en Maipú, donde recibió las primeras atenciones.
En ese centro asistencial se informó inicialmente que presentaba una herida de arma de fuego en el pecho, por lo que fue derivado al Hospital Notti para una evaluación y atención especializada.
Niño baleado y el parte médico del Notti
La médica que lo asistió en el Hospital Notti diagnosticó que presentaba una herida de arma de fuego en el hombro izquierdo.
Este lunes, según el parte médico, el niño se encontraba en buen estado de salud y estable, internado en una sala común.
Mientras tanto, efectivos policiales trabajaron en el lugar donde ocurrió el enfrentamiento y secuestraron vainas servidas de proyectiles de calibres 9 y 22.
La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, que dispuso la intervención de la Unidad Investigativa Departamental (UID) y de Policía Científica.
El objetivo es avanzar con los testimonios y peritajes para determinar las circunstancias del enfrentamiento a balazos y quiénes participaron.
En pocas palabras
- Niño baleado: un menor de 11 años recibió un disparo en el hombro izquierdo en Godoy Cruz.
- Incidente: el niño se encontraba en la vía pública durante un enfrentamiento a tiros.
- Estado de salud: el menor fue internado en el Hospital Notti y se encuentra estable.