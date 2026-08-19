La nieve fue protagonista de un fin de semana largo con más de un millón de turistas.

La Patagonia se destacó como una de las regiones de mayor respuesta turística. La combinación de nevadas, paisajes montañosos, naturaleza y actividades específicas de invierno resultó clave para atraer visitantes en plena temporada.

Mendoza también registró un movimiento significativo, recibiendo 55.751 turistas y alcanzando una ocupación promedio del 60%. Destinos como Potrerillos, Malargüe, Uspallata y la Zona Este se beneficiaron de la oferta turística que incluyó nieve, montaña, termas, gastronomía y enoturismo.

Fuera de la oferta de nieve, otros destinos también mostraron altos niveles de ocupación. Tandil llegó al 90%, Jujuy al 83% y Termas de Río Hondo mantuvo una demanda elevada. En Entre Ríos, Villa Elisa alcanzó el 86% y Federación el 65%, impulsados por el turismo termal y de naturaleza.

El informe de CAME subraya que muchas reservas se concretaron a último momento. Los viajes de corta distancia y las excursiones de un día tuvieron un peso importante, evidenciando la selectividad del turista actual al decidir sus gastos.

En lo que va de 2026, los siete fines de semana largos acumulados atrajeron 11.448.694 turistas, con una estadía promedio de 2,4 días y un impacto económico de $3,08 billones.

Para los destinos de nieve, estos resultados son una señal positiva en plena temporada. A pesar del contexto económico que impulsa viajes más cortos y presupuestos ajustados, la nieve conserva un gran poder de convocatoria. La montaña se posiciona como una opción recurrente para quienes buscan una escapada invernal.

El desafío de las escapadas cortas

El desafío para los destinos radicará en seguir ofreciendo propuestas atractivas que maximicen el valor de estas escapadas breves. La combinación de nieve, gastronomía, naturaleza, montaña y eventos se vuelve cada vez más crucial para captar al turista que, si bien viaja, elige con mayor cautela sus destinos y gastos.

La oferta de nieve, gastronomía, naturaleza, montaña y eventos se presenta como una combinación clave para atraer al turista actual, que prioriza la selectividad en sus elecciones de viaje y gasto.