La localidad de Rafael Calzada, en el partido de Almirante Brown (Buenos Aires), se vio convulsionada por un trágico filicidio. Un nene de 12 años fue encontrado muerto en una habitación del domicilio familiar con visibles signos de violencia en el rostro. Minutos después del hallazgo, su propio padre se presentó ante los efectivos policiales y confesó ser el autor del crimen, quedando detenido de inmediato a disposición de la Justicia.
Un niño de 12 años fue hallado golpeado hasta morir en su cama: el padre confesó ser el culpable
El menor fue hallado sin vida sobre la cama de la vivienda familiar con severos golpes en el rostro. Su abuela guió a los efectivos policiales hasta la escena tras una llamada al 911. La víctima padecía autismo y se encontraba en el domicilio por el régimen de visitas del fin de semana.
El macabro hallazgo en la casa del fondo
El hecho se descubrió alrededor de las 11:30 del sábado en una propiedad ubicada en la calle Río Negro al 1800, entre Tomás Nother y Leonardo Rosales. Tras recibir un alerta al 911 por un posible fallecimiento, personal de la Comisaría Tercera de Almirante Brown acudió de urgencia al lugar.
Al arribar, los uniformados fueron recibidos por la propietaria de la finca que da a la calle, una mujer de 80 años y madre del acusado. La jubilada condujo a las autoridades hacia la construcción ubicada en la parte posterior del terreno, donde los agentes hallaron el cuerpo de la víctima tendido sobre una cama y sin signos vitales.
La víctima fue identificada como Nahuel Benjamín Godoy, de 12 años. El informe médico preliminar constatado en el lugar arrojó que el cuerpo presentaba traumatismo en el tabique nasal, abundante sangrado y un edema en la mitad derecha de la cara. Por tal motivo, se dispuso el traslado del cadáver a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente.
Confesión policial, régimen de visitas y la intervención judicial
En el mismo procedimiento, el padre del menor, identificado como Néstor Rubén Godoy, de 41 años, se presentó espontáneamente ante el personal policial y admitió haber asesinado a su hijo. Si bien la autoacusación ante la fuerza de seguridad carece de valor probatorio hasta tanto no sea ratificada en sede judicial, la fiscalía ordenó su aprehensión inmediata.
Según los datos recabados en el lugar a través del testimonio de familiares, el niño tenía diagnóstico de autismo. Su madre reside en el partido de Lanús y el régimen de visitas pactado establecía que el progenitor retiraba al menor los días viernes para pasar el fin de semana y lo devolvía los domingos.
La causa fue radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N° 17 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, especializada en Violencia Familiar y de Género. La fiscalía dispuso el trabajo de la Policía Científica para la recolección de rastros en la escena del crimen y caratuló el expediente de forma preventiva como homicidio, a la espera de tomarle declaración indagatoria al imputado.