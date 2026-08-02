Un niño de 12 años fue hallado golpeado hasta morir en su cama: el padre confesó ser el culpable

La víctima fue identificada como Nahuel Benjamín Godoy, de 12 años. El informe médico preliminar constatado en el lugar arrojó que el cuerpo presentaba traumatismo en el tabique nasal, abundante sangrado y un edema en la mitad derecha de la cara. Por tal motivo, se dispuso el traslado del cadáver a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

Confesión policial, régimen de visitas y la intervención judicial

En el mismo procedimiento, el padre del menor, identificado como Néstor Rubén Godoy, de 41 años, se presentó espontáneamente ante el personal policial y admitió haber asesinado a su hijo. Si bien la autoacusación ante la fuerza de seguridad carece de valor probatorio hasta tanto no sea ratificada en sede judicial, la fiscalía ordenó su aprehensión inmediata.

Según los datos recabados en el lugar a través del testimonio de familiares, el niño tenía diagnóstico de autismo. Su madre reside en el partido de Lanús y el régimen de visitas pactado establecía que el progenitor retiraba al menor los días viernes para pasar el fin de semana y lo devolvía los domingos.

La causa fue radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N° 17 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, especializada en Violencia Familiar y de Género. La fiscalía dispuso el trabajo de la Policía Científica para la recolección de rastros en la escena del crimen y caratuló el expediente de forma preventiva como homicidio, a la espera de tomarle declaración indagatoria al imputado.