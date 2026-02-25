"Cumbres Borrascosas" es la película del momento, e incluso ha logrado récords de taquillas en diversos países y cines del mundo. Esta producción se ha inspirado en el libro homónimo de la escritora Emily Brontë, y si estás obsesionado/a con esta historia, a continuación te recomendamos 6 libros que son parecidos.
6 libros que tienes que leer si estás obsesionada con Cumbres Borrascosas
Heredarás la tierra, de Jane Smiley
Ganadora del premio Pulitzer, en "Heredarás la tierra", la inconfundible voz de Jane Smiley se mimetiza con el paisaje que describe para abordar, desde la ternura y la violencia, temas como el apego, la enfermedad, la lealtad, la insatisfacción, las apariencias y la impronta de los traumas.
Esta novela nos ofrece muchas similitudes con "Cumbres Borrascosas": una figura masculina hosca, amores conflictivos, desencuentros domésticos, deseos de venganza y un puñado de odio.
Comerás flores, de Lucía Solla-Sobral
Esta novela indaga en los espejismos de las relaciones desiguales y en la amistad como refugio. Se trata del debut de Lucía, y habla sobre las distintas caras del amor y los espejismos de las relaciones desiguales, las dificultades del duelo y la amistad como refugio.
Rebecca, de Daphne du Maurier
Esta novela ha sido llevada el cine en dos ocasiones. Primero por Alfred Hitchcock y luego por Ben Wheatley. Retrata a una joven anónima que se casa impulsivamente con un viudo adinerado, antes de descubrir que tanto él como su familia están atormentados por el recuerdo de su difunta primera esposa, la protagonista.
Madame Bovary, Gustave Flaubert
"Madame Bovary" es una novela escrita por Gustave Flaubert, que se publicó por entregas en La Revue de Paris desde el 1 de octubre de 1856 hasta el 15 de diciembre del mismo año, y en forma de libro, en 1857. La novela narra la sombría historia de un matrimonio en la Francia del siglo XIX que termina en tragedia.
Rojo y negro, de Stendhal
"Rojo y negro" es una novela psicológica de Stendhal publicada en 1830. La misma está protagonizada por Julien Sorel, hijo de un carpintero del pueblo de Verrières. Narra los esfuerzos de Julien para lograr ser una persona de alta sociedad pese a su juventud, diciendo a los demás lo que quieren oír y haciendo lo que desean verle hacer.
Miedo, de Stefan Zweig
Esta novela narra la historia de Irene Wagner, una mujer que, en apariencia, tiene una vida tranquila, apacible y libre de preocupaciones. Su vida cambia por completo cuando conoce a un joven pianista y, en uno de sus encuentros, es descubierta por una mujer que empieza a chantajearla.