6 libros que tienes que leer si estás obsesionada con Cumbres Borrascosas

Esta novela nos ofrece muchas similitudes con "Cumbres Borrascosas": una figura masculina hosca, amores conflictivos, desencuentros domésticos, deseos de venganza y un puñado de odio.

Heredarás la tierra Novela "Heredarás la tierra" de Jane Smiley.

Comerás flores, de Lucía Solla-Sobral

Esta novela indaga en los espejismos de las relaciones desiguales y en la amistad como refugio. Se trata del debut de Lucía, y habla sobre las distintas caras del amor y los espejismos de las relaciones desiguales, las dificultades del duelo y la amistad como refugio.

Rebecca, de Daphne du Maurier

Esta novela ha sido llevada el cine en dos ocasiones. Primero por Alfred Hitchcock y luego por Ben Wheatley. Retrata a una joven anónima que se casa impulsivamente con un viudo adinerado, antes de descubrir que tanto él como su familia están atormentados por el recuerdo de su difunta primera esposa, la protagonista.

Madame Bovary, Gustave Flaubert

"Madame Bovary" es una novela escrita por Gustave Flaubert, que se publicó por entregas en La Revue de Paris desde el 1 de octubre de 1856 hasta el 15 de diciembre del mismo año, y en forma de libro, en 1857. La novela narra la sombría historia de un matrimonio en la Francia del siglo XIX que termina en tragedia.

En 1949 el director Vincente Minnelli estrenó una versión de Madame Bovary.

Rojo y negro, de Stendhal

"Rojo y negro" es una novela psicológica de Stendhal publicada en 1830. La misma está protagonizada por Julien Sorel, hijo de un carpintero del pueblo de Verrières. Narra los esfuerzos de Julien para lograr ser una persona de alta sociedad pese a su juventud, diciendo a los demás lo que quieren oír y haciendo lo que desean verle hacer.

Miedo, de Stefan Zweig

Esta novela narra la historia de Irene Wagner, una mujer que, en apariencia, tiene una vida tranquila, apacible y libre de preocupaciones. Su vida cambia por completo cuando conoce a un joven pianista y, en uno de sus encuentros, es descubierta por una mujer que empieza a chantajearla.