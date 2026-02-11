Qué libros leer si estás obsesionado/a con 'Heated Rivalry'

Embed - Heated Rivalry | Trailer Oficial | HBO Max

Si estás amando esta historia entre Shane e Ilya y quieres leer libros que tengan esta misma temática o género, a continuación te dejamos algunos ejemplos que te encantarán.

Una farsa sobre el hielo de Lynn Painter

Se trata de una comedia romántica enternecedora sobre dos mejores amigos de la infancia cuyo gélido reencuentro en su pueblo natal, donde todos están obsesionados con el hockey, se descongelará inesperadamente al tener que fingir que están saliendo juntos.

Embed - Puck Ed on Instagram: "¡Dentro de dos semanas llega #UnaFarsaSobreHielo! El 10 de febrero sale a la venta la nueva novela de @lynnpainterbooks, autora best seller de #MejorQueEnLasPelículas. Una comedia romántica enternecedora y divertida sobre dos mejores amigos de la infancia cuyo gélido reencuentro en su pueblo natal, donde todos están obsesionados con el hockey, se descongelará rápida e inesperadamente al tener que fingir estar saliendo juntos. ¿Ya tenéis reservado vuestro ejemplar en preventa? Traducción de @leigarpasc." View this post on Instagram

Corazones de Hielo de Lily Red

"Él es el capitán del equipo de hockey. A ella le encanta desafiarlo... en todos los sentidos. ¿Y si su rivalidad se convierte en una atracción irresistible? ¿Serán capaces de bajar las armas? ¿O su orgullo les impedirá seguir sus corazones?", es la sinopsis de esta novela.

Kiss Me: prohibido enamorarse

Hannah Wells ha encontrado por fin un chico que le gusta, pero se siente insegura en la seducción y el sexo. Si quiere conseguir que el chico que le interesa le preste atención, va a tener que salir de su zona de confort…Incluso si eso significa ser la tutora de Garrett Graham, el insoportable y arrogante capitán del equipo de hockey, a cambio de que finja salir con ella para así dejar de ser la chica invisible de la universidad.

Garrett, por su parte, sueña con ser jugador de hockey profesional, pero sus malas notas ponen en peligro su futuro. Ese es el único motivo por el que accede a ayudar a Hannah a poner celoso a otro. Sin embargo, todo cambia cuando un beso revela entre ellos una pasión desenfrenada.