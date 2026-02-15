8 novelas latinoamericanas que retratan las dictaduras militares

Gracias a una novela podemos conocer historias nuevas, fantasear con el romance sus personajes, o incluso trasladarnos en el tiempo y en el espacio a una situación que no vivimos en carne propia.
A continuación te recomendaremos 8 novelas que comparten un tema en común: las dictaduras latinoamericanas.
¿Qué novelas retratan las dictaduras latinoamericanas?
La fiesta del Chivo - Mario Vargas Llosa
Esta novela habla de la dictadura dominicada de Rafael Trujillo. Se tocan temas como el poder, el miedo, la violencia, el culto a la personalidad y el trauma indivial y colectivo.
Volver a cuándo - María Elena Morán
En este caso esta novela nos traslada al chavismo en Venezuela. Habla de la memoria y de los afectos personales, pero también toca el tema de la degradación sistemática de un país.
Yo, el supremo de Augusto Roa Bastos
El autor nos sumerge en la dictadura paraguaya de Rodríguez de Francia. Se tocan temas como la violencia total y el monólogo del poder absoluto.
Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez
La autora nos permite adentrarnos en la dictadura militar argentina (1976 a 1983) y el lector puede vivencia la herencia de la violencia y el horror político y sobrenatural.
Morir en la arena de Leonardo Padura
Es una novela policial con crítica social; se tocan temas como el desencanto y la vigilancia en una Cuba posterior a la Revolución.
El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez
Nos habla de un dictador caribeño alegórico y carismático. También se ven temas como la soledad del tirano y el mito del poder absoluto.
Conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa
Nuevamente el escritor peruano nos sorprende con una novela donde conocemos al Perú bajo la dictadura de Manuel Odría. La corrupción estructural es el eje de este libro, pero también se ven temas como la frustración generacional.
El señor presidente de Miguel Ángel Asturias
El tema central es la dictadura de Estrada Cabrera en Guatemala, pero también mucho terror cotidiano y lenguaje opresivo.