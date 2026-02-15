8 novelas latinoamericanas que retratan las dictaduras militares

Esta novela habla de la dictadura dominicada de Rafael Trujillo. Se tocan temas como el poder, el miedo, la violencia, el culto a la personalidad y el trauma indivial y colectivo.

Volver a cuándo - María Elena Morán

En este caso esta novela nos traslada al chavismo en Venezuela. Habla de la memoria y de los afectos personales, pero también toca el tema de la degradación sistemática de un país.

Yo, el supremo de Augusto Roa Bastos

El autor nos sumerge en la dictadura paraguaya de Rodríguez de Francia. Se tocan temas como la violencia total y el monólogo del poder absoluto.

Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez

La autora nos permite adentrarnos en la dictadura militar argentina (1976 a 1983) y el lector puede vivencia la herencia de la violencia y el horror político y sobrenatural.

Morir en la arena de Leonardo Padura

Es una novela policial con crítica social; se tocan temas como el desencanto y la vigilancia en una Cuba posterior a la Revolución.

El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez

Nos habla de un dictador caribeño alegórico y carismático. También se ven temas como la soledad del tirano y el mito del poder absoluto.

Conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa

Nuevamente el escritor peruano nos sorprende con una novela donde conocemos al Perú bajo la dictadura de Manuel Odría. La corrupción estructural es el eje de este libro, pero también se ven temas como la frustración generacional.

El señor presidente de Miguel Ángel Asturias

El tema central es la dictadura de Estrada Cabrera en Guatemala, pero también mucho terror cotidiano y lenguaje opresivo.