Un proyecto busca devolver los Juegos Olímpicos a Nueva York

El proyecto viene siendo impulsado desde hace años por el legislador estatal Robert Carroll, quien imagina un reparto de competencias similar al que se vio en Italia este año.

Las pruebas de hielo podrían desarrollarse en recintos icónicos como el Madison Square Garden, el Barclays Center o el UBS Arena, mientras que las disciplinas de nieve, esquí y deslizamiento tendrían como sede a Lake Placid.

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La idea también contempla aprovechar espacios emblemáticos de la ciudad para eventos especiales. Entre las propuestas aparecen competencias de Big Air en el Citi Field o el Yankee Stadium, e incluso pruebas urbanas de esquí de fondo atravesando Central Park.

El impulso político viene acompañado de inversiones concretas. A principios de este año, Hochul propuso destinar 100 millones de dólares para continuar modernizando las instalaciones administradas por la Olympic Regional Development Authority (ORDA), el organismo responsable de los principales complejos deportivos de Lake Placid. Además, recientemente se aprobó un plan de mantenimiento para las instalaciones olímpicas y los centros de esquí de la región valuado en cerca de 1.000 millones de dólares.

Si bien algunos referentes locales señalaron que todavía existen desafíos relacionados con el mantenimiento y la gestión de las instalaciones, otros destacan que las inversiones realizadas durante los últimos años fortalecen las posibilidades de recibir nuevamente un evento de semejante magnitud.

Más de cuatro décadas después de los Juegos de 1980, Lake Placid sigue ocupando un lugar destacado dentro del deporte internacional de invierno. Sus escenarios continúan recibiendo competencias de nivel mundial y, de hecho, fueron considerados como una alternativa para albergar pruebas de Milano-Cortina 2026 ante los posibles retrasos en las obras italianas.

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Para los impulsores del proyecto, una candidatura olímpica también podría convertirse en una oportunidad para acelerar inversiones en infraestructura y transporte, especialmente en las conexiones ferroviarias entre Nueva York y el norte del estado.

Por el momento no existe una candidatura oficial, pero el calendario olímpico deja una ventana abierta. Francia organizará los Juegos de 2030, Salt Lake City hará lo propio en 2034 y Suiza negocia la edición de 2038. Esto convierte a 2042 en la próxima oportunidad disponible para que Nueva York y Lake Placid presenten formalmente su propuesta.

Con tiempo para planificar y una visión inspirada en el modelo de Juegos distribuidos que gana terreno a nivel internacional, el estado de Nueva York vuelve a ilusionarse con recibir la máxima cita de los deportes de invierno.