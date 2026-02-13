Esquí: El regreso imposible de Federica Brignone terminó en oro olímpico

Varias favoritas no lograron completar el recorrido en condiciones muy complicadas, entre ellas la italiana Sofia Goggia y la alemana Emma Aicher. Detrás de Brignone terminaron la francesa Romane Miradoli, medalla de plata, y la austríaca Cornelia Hütter, que se llevó el bronce en lo que podría ser su última experiencia olímpica.

Para Brignone fue su primer oro olímpico tras las dos platas de Beijing 2022 y el bronce de PyeongChang 2018. El contexto amplifica el logro: ganó en casa, diez meses después de una doble fractura de pierna, en una prueba donde el margen de error fue mínimo. Una remontada deportiva que ya es parte de la historia olímpica.

Romane Miradoli también consiguió un resultado histórico. Su plata cortó una sequía de 24 años sin podios alpinos para Francia. “Era mi sueño, pero soñarlo y hacerlo son cosas distintas. Realmente me enfoqué en lo que quería hacer hoy. Todo es tan especial. Estoy muy feliz”, explicó.

Los festejos estuvieron a la altura del momento: un sobrevuelo de siete aviones pintó el cielo con los colores italianos mientras sonaba el himno. No fue solo una victoria local, sino el cierre perfecto de un regreso impensado.

El super-G de Cortina terminó siendo la confirmación de que Federica Brignone llegó a los Juegos en el momento justo. Después de meses de recuperación, encontró su mejor versión el día más importante, en su pista y ante su gente. Un oro que ordena su carrera olímpica y que suma otro capítulo a las historias de estos Juegos, donde el esquí alpino sigue dando carreras imprevisibles y resultados que se definen por detalles mínimos. En una prueba cambiante y exigente, Brignone fue la más sólida. Y eso, en este nivel, ya lo dice todo.