Tiziano Gravier firma la mejor actuación argentina en un Súper-G olímpico

Tiziano Gravier consiguió un resultado histórico para el deporte argentino al finalizar 28° en el Súper-G de esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026. El bonaerense completó la exigente prueba en la mítica pista Stelvio de Bormio con un tiempo de 1:29,06 y estableció la mejor actuación argentina de la historia en la disciplina masculina.
El oro fue para el suizo Franjo von Allmen (1:25,32), seguido por el estadounidense Ryan Cochran-Siegle (1:25,45) y Marco Odermatt (1:25,60) completó el podio. En una pista cada vez más castigada por el paso de los competidores, Tiziano largó desde el puesto 31 y logró meterse en el top-30.
El resultado supera el 30° puesto que había logrado Nicolás Arsel en Salt Lake City 2002, que hasta ahora representaba la mejor actuación argentina en el Súper-G olímpico masculino. A sus 23 años, el corredor del Club Argentino de Ski se consolida como una de las principales figuras nacionales de los deportes de invierno. Su proyección ya se había destacado en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Lausana 2020, donde consiguió un 7° lugar, también récord para el país.
Líder del ranking sudamericano 2025 en su especialidad y competidor habitual de la Copa del Mundo desde la temporada pasada, Gravier llegó a Milano-Cortina con experiencia internacional y una preparación enfocada en pruebas de velocidad. Su participación continuará con el slalom gigante y el slalom, con los que cerrará su presencia en estos Juegos.
Más allá de lo que resta competir, su actuación eleva el techo histórico del país en una de las disciplinas más exigentes del calendario olímpico de invierno.