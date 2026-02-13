Tiziano Gravier firma la mejor actuación argentina en un Súper-G olímpico

El oro fue para el suizo Franjo von Allmen (1:25,32), seguido por el estadounidense Ryan Cochran-Siegle (1:25,45) y Marco Odermatt (1:25,60) completó el podio. En una pista cada vez más castigada por el paso de los competidores, Tiziano largó desde el puesto 31 y logró meterse en el top-30.

BeFunky-collage (77)

El resultado supera el 30° puesto que había logrado Nicolás Arsel en Salt Lake City 2002, que hasta ahora representaba la mejor actuación argentina en el Súper-G olímpico masculino. A sus 23 años, el corredor del Club Argentino de Ski se consolida como una de las principales figuras nacionales de los deportes de invierno. Su proyección ya se había destacado en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Lausana 2020, donde consiguió un 7° lugar, también récord para el país.