Tiziano Gravier y el sueño olímpico: crecer y competir en el esquí argentino

El salto a la Copa del Mundo significó un impacto inmediato. La diferencia de ritmo y dificultad es tangible. “Lo que más me impactó fue la dificultad de las pistas y la intensidad con la que bajan. Yo había visto las competencias mil veces por la tele, pero una vez que llegas ahí y ves la pendiente y ves el tipo de nieve que es, que es asfalto, y ves la intensidad con la que bajan los mejores del mundo, choca un poco”.

En ese nivel, cada detalle cuenta. “Sin hacer errores, pero dudando un poquitito en cuatro o cinco curvas, ya estaba medio segundo atrás, que para nosotros es un montón”. En el slalom gigante, donde se alcanzan velocidades cercanas a los 90 km/h, las fuerzas sobre el cuerpo son extremas. “Sentís cómo el cuerpo se te va comprimiendo de lado a lado, y tienes que poder resistir, generar y controlar lo que pasa para ser lo más preciso posible”.

BeFunky-collage (68)

La respuesta fue una preparación más intensa. Gravier reforzó el trabajo físico —sumó entre cuatro y cinco kilos de músculo— para adaptarse a pistas más exigentes. También cambió la lógica de los entrenamientos: más bajadas, ejecutadas como si fueran de competencia, con foco absoluto. “Intento tener concentración total, de que me voy a tirar a fondo por la pendiente que sea. Hay un poquito más de intensidad mental”.

Ese ajuste también fue psicológico. Al principio se sentía un invitado dentro del circuito. “El año pasado me sentía medio de afuera, como un invitado”. Un punto de quiebre llegó en enero de 2025, cuando detectaron aspectos puntuales para mejorar. A partir de ahí, los tiempos se acortaron y la confianza creció. “Este año, con la experiencia del año pasado, ya me sentía más como dueño de la situación”.

Más allá de los resultados, su objetivo tiene una dimensión colectiva. “Que los jóvenes argentinos se sientan representados, que vean que se puede competir al más alto nivel siendo argentino aunque estemos del otro lado del mundo”.