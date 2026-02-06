Cuándo y dónde ver: así será el cronograma argentino de los Juegos Olímpicos de Invierno

La nómina combina experiencia internacional, jóvenes que ya se destacaron en escenarios juveniles y atletas que vienen construyendo sus carreras en el circuito mundial. El resultado ilusiona y confirma que el deporte de invierno argentino atraviesa una etapa de renovación.

Un equipo que mezcla historia y nueva generación

En esquí alpino, la referencia principal será Francesca Baruzzi, que en 2025 hizo historia al convertirse en la primera argentina en meterse entre las 30 mejores en una prueba técnica de Copa del Mundo. A su lado competirán Nicole Begué y Tiziano Gravier, dos nombres surgidos de los Juegos Olímpicos de la Juventud que ahora afrontan su mayor desafío.