Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 marcarán un hito para el deporte argentino: ocho atletas representarán al país, la delegación más numerosa en dos décadas. El equipo competirá en esquí alpino, esquí de fondo y luge, tres disciplinas donde Argentina viene sosteniendo presencia olímpica y mostrando un crecimiento sostenido.
Cuándo y dónde ver: así será el cronograma argentino de los Juegos Olímpicos de Invierno
Argentina presentará en los Milano Cortina 2026 su delegación invernal más grande de los últimos 20 años, con ocho atletas. Quiénes son, cuándo compiten y cómo seguir en vivo
La nómina combina experiencia internacional, jóvenes que ya se destacaron en escenarios juveniles y atletas que vienen construyendo sus carreras en el circuito mundial. El resultado ilusiona y confirma que el deporte de invierno argentino atraviesa una etapa de renovación.
Un equipo que mezcla historia y nueva generación
En esquí alpino, la referencia principal será Francesca Baruzzi, que en 2025 hizo historia al convertirse en la primera argentina en meterse entre las 30 mejores en una prueba técnica de Copa del Mundo. A su lado competirán Nicole Begué y Tiziano Gravier, dos nombres surgidos de los Juegos Olímpicos de la Juventud que ahora afrontan su mayor desafío.
El esquí de fondo presentará un bloque competitivo encabezado por Franco Dal Farra, uno de los fondistas sudamericanos más destacados de la actualidad. Lo acompañan Mateo Sauma, Nahiara Díaz —olímpica en Beijing 2022 con apenas 18 años— y Agustina Groetzner, parte de una camada joven que empieza a consolidarse.
En luge, la experiencia tendrá nombre propio: Verónica Ravenna disputará sus terceros Juegos Olímpicos, un logro que la ubica entre las referentes históricas del deporte invernal argentino.
Cuándo compiten los argentinos (Hora Arg.)
Sábado 7 de febrero
- 07:30 – Esquí alpino, descenso masculino: Tiziano Gravier
Domingo 8 de febrero
- 07:30 – Esquí alpino, descenso femenino: Nicole Begué
- 08:30 – Esquí de fondo, esquiatlón masculino: Franco Dal Farra y Mateo Sauma
Lunes 9 de febrero
- 13:00 – Luge individual femenino, serie 1: Verónica Ravenna
- 14:35 – Luge individual femenino, serie 2: Verónica Ravenna
Martes 10 de febrero
- 05:15 – Esquí de fondo, sprint femenino: Nahiara Díaz y Agustina Groetzner
- 05:55 – Esquí de fondo, sprint masculino: Dal Farra y Sauma
- 06:30 – Esquí alpino, combinada femenina (descenso): Nicole Begué
- 10:00 – Esquí alpino, combinada femenina (slalom): Francesca Baruzzi
- 13:00 – Luge individual femenino, serie 3: Ravenna
- 14:34 – Luge individual femenino, serie 4: Ravenna
Miércoles 11 de febrero
- 07:30 – Esquí alpino, supergigante masculino: Tiziano Gravier
Jueves 12 de febrero
- 07:30 – Esquí alpino, supergigante femenino: Baruzzi y Begué
- 09:00 – Esquí de fondo, 10 km femenino: Díaz y Groetzner
Viernes 13 de febrero
- 07:45 – Esquí de fondo, 10 km masculino: Dal Farra y Sauma
Sábado 14 de febrero
- 06:00–11:10 – Esquí alpino, gigante masculino: Tiziano Gravier
Domingo 15 de febrero
- 06:00–11:10 – Esquí alpino, gigante femenino: Baruzzi y Begué
Lunes 16 de febrero
- 06:00–11:10 – Esquí alpino, slalom masculino: Tiziano Gravier
Miércoles 18 de febrero
- 05:45 – Esquí de fondo, sprint por equipos femenino: Díaz y Groetzner
- 06:00–11:10 – Esquí alpino, slalom femenino: Francesca Baruzzi
- 06:15 – Esquí de fondo, sprint por equipos masculino: Dal Farra y Sauma
Sábado 21 de febrero
- 07:00 – Esquí de fondo, 50 km masculino: Franco Dal Farra
Dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno en Argentina
La transmisión para Argentina y gran parte de Latinoamérica estará a cargo de Claro Sports, disponible por televisión y streaming, con cobertura en vivo y repeticiones a través de sus plataformas digitales.