Histórico top 20 olímpico: gran actuación argentina en la combinada femenina

La jornada del martes en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 dejó una actuación que ya ocupa un lugar importante en la historia del deporte de Argentina. Francesca Baruzzi y Nicole Begué se metieron entre las mejores del mundo en la combinada alpina femenina y finalizaron en el 17° puesto, uno de los resultados más destacados del esquí alpino nacional en una cita olímpica.
La combinada, una disciplina que une velocidad y precisión técnica, se disputó en el exigente Tofane Alpine Skiing Centre bajo condiciones de pista muy duras. La nieve firme y el trazado complejo elevaron la dificultad al máximo y dejaron fuera de carrera a varias favoritas. En ese contexto, la dupla argentina respondió con solidez y regularidad en ambas mangas.
En el descenso, Begué construyó una base prolija que la ubicó 24ª con un tiempo de 1:44.15. Luego llegó el slalom de Baruzzi, donde apareció lo mejor del equipo: una pasada precisa y agresiva que la dejó 11ª con 45.03 segundos. La suma de parciales dio un total de 2:29.18, marca que les permitió escalar posiciones y asegurar un histórico 17° lugar.
Más allá del resultado, la actuación confirma el crecimiento competitivo del esquí argentino, que empieza a sostener rendimientos cada vez más sólidos frente a las principales potencias del circuito internacional.
La medalla de oro quedó en manos de Austria, con la dupla Raedler/Huber. Alemania se llevó la plata gracias a Weidle-Winkelmann/Aicher, mientras que el bronce fue para USA, representado por Wiles/Moltzan, en una definición de altísimo nivel.
La presencia argentina también se extendió al esquí de fondo. En el sprint clásico disputado en Predazzo, bajo temperaturas extremas y nieve dura, Agustina Groetzner y Nahiara Díaz finalizaron 83ª y 80ª, mientras que Franco Dal Farra y Mateo Sauma cerraron en los puestos 62° y 78°, sumando experiencia olímpica en una prueba de gran exigencia física.
Más tarde, el luge aportó otra noticia positiva para la delegación: Verónica Ravenna logró su mejor actuación olímpica al terminar 22ª tras tres bajadas, quedando muy cerca de acceder a la última carrera. El resultado también representa un hito para la disciplina en el país.
Con actuaciones como la de Baruzzi y Begué, la delegación argentina sigue sumando capítulos importantes en Milano-Cortina. Rendimientos que muestran que el esquí nacional ya no solo participa: compite.