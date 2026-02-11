Inicio Nieve argentina
JJOO de Invierno

Histórico top 20 olímpico: gran actuación argentina en la combinada femenina

La dupla argentina enfrentó un trazado complicado y se metió entre las mejores del mundo en una de las pruebas más exigentes del esquí olímpico

Winter News
Por Winter News
Argentina sigue avanzando en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

Argentina sigue avanzando en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

La jornada del martes en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 dejó una actuación que ya ocupa un lugar importante en la historia del deporte de Argentina. Francesca Baruzzi y Nicole Begué se metieron entre las mejores del mundo en la combinada alpina femenina y finalizaron en el 17° puesto, uno de los resultados más destacados del esquí alpino nacional en una cita olímpica.

La combinada, una disciplina que une velocidad y precisión técnica, se disputó en el exigente Tofane Alpine Skiing Centre bajo condiciones de pista muy duras. La nieve firme y el trazado complejo elevaron la dificultad al máximo y dejaron fuera de carrera a varias favoritas. En ese contexto, la dupla argentina respondió con solidez y regularidad en ambas mangas.

BeFunky-collage (74)

En el descenso, Begué construyó una base prolija que la ubicó 24ª con un tiempo de 1:44.15. Luego llegó el slalom de Baruzzi, donde apareció lo mejor del equipo: una pasada precisa y agresiva que la dejó 11ª con 45.03 segundos. La suma de parciales dio un total de 2:29.18, marca que les permitió escalar posiciones y asegurar un histórico 17° lugar.

Más allá del resultado, la actuación confirma el crecimiento competitivo del esquí argentino, que empieza a sostener rendimientos cada vez más sólidos frente a las principales potencias del circuito internacional.

La medalla de oro quedó en manos de Austria, con la dupla Raedler/Huber. Alemania se llevó la plata gracias a Weidle-Winkelmann/Aicher, mientras que el bronce fue para USA, representado por Wiles/Moltzan, en una definición de altísimo nivel.

BeFunky-collage (75)

La presencia argentina también se extendió al esquí de fondo. En el sprint clásico disputado en Predazzo, bajo temperaturas extremas y nieve dura, Agustina Groetzner y Nahiara Díaz finalizaron 83ª y 80ª, mientras que Franco Dal Farra y Mateo Sauma cerraron en los puestos 62° y 78°, sumando experiencia olímpica en una prueba de gran exigencia física.

Más tarde, el luge aportó otra noticia positiva para la delegación: Verónica Ravenna logró su mejor actuación olímpica al terminar 22ª tras tres bajadas, quedando muy cerca de acceder a la última carrera. El resultado también representa un hito para la disciplina en el país.

Con actuaciones como la de Baruzzi y Begué, la delegación argentina sigue sumando capítulos importantes en Milano-Cortina. Rendimientos que muestran que el esquí nacional ya no solo participa: compite.

Temas relacionados:

las más leídas

Te puede interesar