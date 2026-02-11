Histórico top 20 olímpico: gran actuación argentina en la combinada femenina

Más allá del resultado, la actuación confirma el crecimiento competitivo del esquí argentino, que empieza a sostener rendimientos cada vez más sólidos frente a las principales potencias del circuito internacional.

La medalla de oro quedó en manos de Austria, con la dupla Raedler/Huber. Alemania se llevó la plata gracias a Weidle-Winkelmann/Aicher, mientras que el bronce fue para USA, representado por Wiles/Moltzan, en una definición de altísimo nivel.

La presencia argentina también se extendió al esquí de fondo. En el sprint clásico disputado en Predazzo, bajo temperaturas extremas y nieve dura, Agustina Groetzner y Nahiara Díaz finalizaron 83ª y 80ª, mientras que Franco Dal Farra y Mateo Sauma cerraron en los puestos 62° y 78°, sumando experiencia olímpica en una prueba de gran exigencia física.

Más tarde, el luge aportó otra noticia positiva para la delegación: Verónica Ravenna logró su mejor actuación olímpica al terminar 22ª tras tres bajadas, quedando muy cerca de acceder a la última carrera. El resultado también representa un hito para la disciplina en el país.

Con actuaciones como la de Baruzzi y Begué, la delegación argentina sigue sumando capítulos importantes en Milano-Cortina. Rendimientos que muestran que el esquí nacional ya no solo participa: compite.