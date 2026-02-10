Buen arranque de Argentina en Milano-Cortina: carácter y señales positivas

La carrera también tuvo un momento fuerte cuando la histórica Lindsey Vonn sufrió una caída en los primeros tramos del descenso tras enganchar un bastón con una puerta y debió ser trasladada en helicóptero. El oro fue para la estadounidense Breezy Johnson, acompañada en el podio por la alemana Emma Aicher y la italiana Sofia Goggia.

En esquí de fondo, Franco Dal Farra y Mateo Sauma enfrentaron el exigente Skiathlon 20 km —10 km en estilo clásico y 10 km en libre—, una prueba que combina resistencia, táctica y manejo del ritmo. Franco terminó 61° con un tiempo de 53:48.3, mientras que Mateo fue 67° en su estreno olímpico. Ambos se ubicaron como los mejores sudamericanos de la competencia, dentro de un pelotón de 74 participantes que llevó el desgaste físico al límite.

Desde la Federación Argentina de Ski y Andinismo y el Comité Olímpico Argentino remarcaron el valor del esfuerzo del equipo y el camino de crecimiento que viene sosteniendo el país en las disciplinas invernales, donde cada participación suma experiencia y roce internacional.

La delegación seguirá su calendario con la presentación de Verónica Ravenna en luge, en lo que serán sus terceros Juegos Olímpicos consecutivos. Argentina cerró el día con sensaciones positivas y la certeza de estar construyendo, paso a paso, una presencia cada vez más firme en la élite del deporte invernal.