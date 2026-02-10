Esquí: Lindsey Vonn confirma fractura de tibia tras su caída

Luego llegó la confirmación médica: “Desafortunadamente sufrí una compleja fractura de tibia que actualmente está estable, pero que requerirá numerosas operaciones para fijarla adecuadamente”, escribió.

Lejos de mostrarse arrepentida, la leyenda del esquí defendió su decisión de estar en la largada olímpica: “Pese a que ayer no terminó de la forma que había esperado y pese al intenso dolor físico que me causó, no me arrepiento. Estar en la puerta de salida ayer fue una sensación increíble que nunca olvidaré”. Vonn remarcó que competir siempre implica asumir riesgos: “Siempre ha sido y siempre será un deporte increíblemente peligroso”.

BeFunky-collage (70)

Su reflexión final fue más allá del resultado deportivo y dejó un mensaje que resume su carrera: “La vida es demasiado corta para no tomar riesgos o darte oportunidades. Porque el único fracaso en la vida es no intentarlo”.

Milano-Cortina no tuvo el cierre de cuento que Vonn imaginaba, pero sí dejó la imagen de una campeona que eligió arriesgar hasta el final, fiel a su manera de entender el deporte y la vida.