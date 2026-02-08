VIDEO: así fue el grave accidente de Lindsey Vonn en los Juegos Olímpicos de Invierno

BeFunky-collage (62) La esquiadora quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Así fue el grave accidente de Lindsey Vonn en los Juegos Olímpicos de Invierno

La participación de Vonn en estos Juegos ya era considerada un milagro médico. La esquiadora compite con una rodilla derecha de titanio y, apenas el pasado viernes, había sufrido una caída en el descenso de la Copa del Mundo de Crans Montana (Suiza).

Pese a que el diagnóstico en tierras helvéticas confirmó una rotura del ligamento cruzado anterior y daños en el menisco de su rodilla izquierda, Vonn anunció el martes que estaría en la salida olímpica. Sus sensaciones previas alimentaban el sueño: el sábado había marcado el tercer mejor tiempo en los entrenamientos, demostrando que su talento permanecía intacto a pesar de las lesiones.

Embed Lindsey Vonn termina su heroico (y para muchos irresponsable) regreso a los JJOO.

Participaba con un ligamento cruzado comprometido y un menisco dañado.

La campeona olímpica de 2010, corría con una férula de protección en su rodilla.

Se retiró en 2019 por lesiones crónicas y su… pic.twitter.com/744WnKhTCn — (@DiegoArcos14) February 8, 2026

En el momento del accidente, la prueba estaba liderada por su compatriota Breezy Johnson, actual campeona mundial, quien aventajaba por apenas cuatro centésimas a la alemana Emma Aicher. No obstante, el resultado deportivo quedó opacado por la gravedad del incidente de la máxima figura histórica del esquí alpino.

Lindsey Vonn La legendaria deportista le dijo adiós a los Juegos Olímpicos de Invierno.

No podrá seguir participando de los Juegos Olímpicos de Invierno

Con su traslado al hospital, se cierra de forma abrupta la participación de Lindsey Vonn en los Juegos Olímpicos de Invierno que se realizan en Milano-Cortina 2026. La deportista que regresó de cinco años de inactividad para demostrar que la edad y las cicatrices no eran un límite, se despidió de las pistas de la forma más amarga.

El mundo del deporte queda ahora a la espera de un parte médico oficial que determine el alcance de las lesiones sufridas en una Tofana que, este domingo, fue testigo del último y más arriesgado vuelo de una leyenda.

Vonn deja tras de sí un legado inalcanzable: