Feriados: tres fines de semana largo, cinco feriados y tres semanas laborales super cortas en 50 días

El gobierno nacional confirmó el calendario de feriados del 2026 y no faltó quienes notaron que en febrero estarán los feriados de Carnaval y en marzo se suma uno más. A ellos, se les sumará el viernes santo y el feriado por Malvinas, por lo que habrá cuatro feriados en menos de 50 días.
Para todos aquellos que esperan un fin de semana largo para hacerse una escapada a algún lugar de su provincia, del país o incluso a alguna nación fronteriza, los feriados son algo muy anhelado y entre febrero y abril habrá varias oportunidades.
Los feriados de febrero, marzo y abril 2026
Después del feriado del 1 de enero, son muchos los amantes de los viajes y aquellos que necesitan un mini descanso, por lo que que esperan un fin de semana largo para llevar adelantes sus planes.
Por eso mismo, febrero será el principio de una seguidilla de feriados que comenzará con el fin de semana largo de Carnaval. En marzo se suma otro, con un día no laborable en el medio y en los primeros días de abril habrá otro fin de semana largo.
Según el calendario de feriados dado a conocer por el Gobierno Nacional, febrero tendrá un fin de semana largo de 4 días, marzo tendrá un fin de semana largo de 4 o 3 días, dependiendo de las personas, mientras que abril posee otro fin de semana largo de 4 días.
Estos son los próximos feriados:
- 16 de febrero: Lunes (Feriado por Carnaval)
- 17 de febrero: Martes (Feriado por Carnaval)
- 23 de marzo: Lunes (Día no laborable)
- 24 de marzo: Martes (Feriado por Día de la Memoria)
- 2 de abril: Jueves (Feriado por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas)
- 3 de abril: (Viernes Santo)
Estos feriados harán que cada una de estas semanas tengan tres días laborables.
El resto de los feriados del 2025
Feriados inamovibles
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.