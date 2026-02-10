Feriados: tres fines de semana largo, cinco feriados y tres semanas laborales super cortas en 50 días

Por eso mismo, febrero será el principio de una seguidilla de feriados que comenzará con el fin de semana largo de Carnaval. En marzo se suma otro, con un día no laborable en el medio y en los primeros días de abril habrá otro fin de semana largo.

Según el calendario de feriados dado a conocer por el Gobierno Nacional, febrero tendrá un fin de semana largo de 4 días, marzo tendrá un fin de semana largo de 4 o 3 días, dependiendo de las personas, mientras que abril posee otro fin de semana largo de 4 días.

Estos son los próximos feriados:

16 de febrero: Lunes (Feriado por Carnaval)

17 de febrero: Martes (Feriado por Carnaval)

23 de marzo: Lunes (Día no laborable)

24 de marzo: Martes (Feriado por Día de la Memoria)

2 de abril: Jueves (Feriado por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas)

3 de abril: (Viernes Santo)

Estos feriados harán que cada una de estas semanas tengan tres días laborables.

El resto de los feriados del 2025

