Milei tomó una decisión final sobre los feriados del 16 y 17 de febrero en Argentina

Con el Carnaval a la vista, el 2026 ofrece un respiro temprano para quienes ya sienten el peso del inicio de año, en el inicio del calendario nacional del Gobierno de Javier Milei. Pero como siempre sucede, aparecen dudas sobre si se tratará de un fin de semana largo con feriados nacionales o con días no laborables.
Según el cronograma oficial de feriados, los festejos de Carnaval caen lunes y martes, generando un puente natural que, con una mínima gestión administrativa, puede transformarse en unas vacaciones de larga duración.
Esta oportunidad de "estirar" el calendario del Gobierno de Javier Milei, se ha vuelto viral entre quienes buscan optimizar sus días de descanso anual.
Feriados en Argentina: cuándo es el próximo fin de semana largo
El próximo feriado será doble, en el marco de los carnavales. Este año toca el lunes 16 y martes 17 de febrero, conformando un fin de semana largo de cuatro días.
Milei tomó una decisión final sobre los feriados del 16 y 17 de febrero
El lunes 16 de febrero y martes 17 de febrero de 2026, días por Carnaval, se tratan de dos feriados nacionales, los terceros del 2026 tras el 1 de enero, pertenecientes al calendario decretado por el Gobierno de Javier Milei.
Calendario nacional de feriados de 2026
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo.
- Lunes 16 y Martes 17 de febrero: Carnaval.
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)
Días no laborables
- Lunes 23 de marzo: antes del feriado del 24 de marzo.
- Viernes 10 de julio: para extender el descanso tras el 9 de julio.
- Lunes 7 de diciembre: antes del feriado del 8 de diciembre.