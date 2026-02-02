Milei tomó una decisión final sobre los feriados del 16 y 17 de febrero en Argentina

Según el cronograma oficial de feriados, los festejos de Carnaval caen lunes y martes, generando un puente natural que, con una mínima gestión administrativa, puede transformarse en unas vacaciones de larga duración.

Esta oportunidad de "estirar" el calendario del Gobierno de Javier Milei, se ha vuelto viral entre quienes buscan optimizar sus días de descanso anual.