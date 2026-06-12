Neuquén presentó en Buenos Aires la oferta de nieve más grande del país.

Uno de los anuncios más llamativos fue la renovación de la campaña “Todo esto es Neuquén”, que ofrecerá promociones y descuentos en alojamientos, gastronomía y actividades turísticas. La iniciativa toma como referencia una acción que se viralizó en redes sociales y propone un 15% de descuento para quienes se apellidan Martínez y también para los residentes neuquinos.

“Es una temporada muy especial y hemos trabajado muchísimo para incrementar la cantidad de turistas y para que puedan vivir nuevas experiencias”, señaló Figueroa durante la presentación.

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El gobernador también destacó las inversiones realizadas en los distintos complejos invernales de la provincia y aseguró que todos los centros de esquí realizaron mejoras para llegar en las mejores condiciones al inicio de la temporada. Entre ellas sobresale la nueva etapa que comienza en Chapelco tras el cambio de concesión.

¿Qué centros de esquí integran la oferta de invierno?

La oferta de nieve neuquina está integrada por los centros de esquí Caviahue Ski Resort, Cerro Bayo, Chapelco Ski Resort y Lago Hermoso Ski Resort. A ellos se suman los parques de nieve Batea Mahuida y Primeros Pinos, además de otros espacios recreativos distribuidos en distintos puntos de la provincia.

Uno de los grandes diferenciales de Neuquén es la cercanía entre varios de sus centros invernales. Sobre la Ruta de los Siete Lagos se encuentran Chapelco, Lago Hermoso y Cerro Bayo, formando un corredor de nieve que permite disfrutar distintas experiencias en un mismo viaje.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, destacó que la propuesta turística de la provincia va mucho más allá del invierno.

“Neuquén es mucho más que la nieve. Es ríos, lagos, termas, montañas y una gastronomía única que forma parte de nuestra identidad”, afirmó.

La temporada también genera un importante movimiento económico en destinos como San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Pehuenia, Caviahue y Andacollo, además de otras localidades que forman parte de la cadena turística provincial.

Con nuevas inversiones, promociones y la mayor superficie esquiable del país, Neuquén se prepara para recibir una temporada que buscará consolidar su liderazgo como el principal destino de nieve de la Argentina.