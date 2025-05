El edil de Guaymallén que manejaba ebrio calificó de oportunistas a los que le pidieron la renuncia

Concejo Deliberante de Guaymallén.jpg La sesión de este jueves en el Concejo Deliberante de Guaymallén-

Cruce en el Concejo Deliberante de Guaymallén

Esta semana en el Concejo Deliberante de Guaymallén no avanzó en la conformación de una comisión investigadora de los hechos sucedidos en Bowen con Burgoa como protagonista. El caso parece haberse enfriado. El debate para constituir esta comisión quedó para la próxima semana y no es seguro que finalmente prospere.

La interna radical entre los concejales que responde al intendente Calvente y los que son afines al anterior jefe comunal, Marcelino Iglesias (Burgoa es de este espacio) hace presumir que la cuestión se dilatará.

No obstante, este jueves hubo polémica porque sobre tablas se abordaron temas no previstos en el orden del día.

Primero, Ezequiel Morales, de La Unión Mendocina, se quejó del "silencio del oficialismo radical para hablar del caso del concejal Burgoa".

Luego, el edil aludido pidió la palabra. Comenzó expresando que hasta ahora ha "mantenido la cordura, la serenidad y la racionalidad pero es agotador escuchar a oportunistas que hacen un aprovechamiento de lo sucedido en General Alvear".

El radical recordó que el miércoles pagó la multa por la contravención y que pidió disculpas a los alvearenses y a los vecinos de Guaymallén. También se refirió a la sentencia del juez de Bowen por la contravención de tránsito: "Hay una sola infracción: el test de alcoholemia positivo con 1,20 gramos de alcohol en sangre. No hay boliche, no hay semáforos en rojo, no hay chapeo. La sentencia establece hechos, no rumores".

"Solicitan mi remoción -siguió- en base a rumores. Por eso espero que no se dilate este tema". Lo que sorprendió fue que acusara al kirchnerismo de encabezar las acciones en su contra a pesar de que en concejo guaymallino hay un solo peronista.

José Pozzoli.jpg José Pepe Pozzoli, único concejal peronista en Guaymallén.

Precisamente el concejal justicialista Pepe Pozzoli salió a contestarle a Miqueas: "Los que pidieron su renuncia no fueron sus adversarios. Fueron Alfredo Cornejo, Marcos Calvente y Peti Lombardi".

"La gravedad de los hechos no se borra con chicanas. Y la responsabilidad no se defiende con ataques", agregó el peronista.