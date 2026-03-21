Un conductor alcoholizado fue detenido este sábado a la madrugada en Godoy Cruz tras detectarse que manejaba con 2,85 gramos de alcohol en sangre, un nivel que equivale a casi 6 veces más de lo permitido por la ley.
El conductor de una camioneta manejaba borracho con ramas en el parabrisas y fue detenido en Godoy Cruz
El hombre fue detectado por las cámaras del CEO e inmediatamente se procedió a aprehenderlo en Godoy Cruz
El hecho ocurrió cuando personal policial interceptó el vehículo, previamente haberlo detectado por las cámaras del CEO.
Una de las situaciones que llamó la atención es que el hombre, que manejaba una camioneta Toyota Hilux, llevaba ramas en el parabrisas y en la puerta. Por lo tanto, no podía ver bien por dónde conducía.
Cuando se realizó el control de alcoholemia se detectó que se encontraba completamente borracho.
Casi 6 veces más de alcohol en sangre de lo permitido
El dato más relevante del caso es la cantidad de alcohol en sangre del conductor detenido: 2,85 gramos. En Mendoza, el límite permitido para manejar es de 0,5 gramos.
Eso implica que el conductor circulaba con 5,7 veces más de alcohol en sangre del permitido, una cifra muy por encima de lo legal y que representa un altísimo riesgo tanto para sí mismo como para terceros.
Hay que tener en cuenta que en Mendoza, por conducir con ese nivel de alcoholemia, la multa que hay que pagar es de $5,5 millones y además, se trata de una contravención, por lo que deberá afrontar un proceso judicial.
Cómo fue el operativo
El hecho ocurrió cerca de las 4 de este sábado en la zona de calle Las Tipas y Gorriti, en Godoy Cruz.
Según la información oficial, la camioneta fue ubicada luego de una alerta al 911 y presentaba ramas trabadas entre la puerta y el parabrisas. Finalmente, fue interceptado en el Corredor del Oeste y calle Paraguay.
En el lugar, personal de Tránsito municipal le realizó el test de alcoholemia, que arrojó el resultado positivo.
En el caso intervino el 2º Juzgado Contravencional, que quedó a cargo de las actuaciones judiciales.