El conductor de una camioneta manejaba borracho con ramas en el parabrisas y fue detenido en Godoy Cruz

Cuando se realizó el control de alcoholemia se detectó que se encontraba completamente borracho.

Casi 6 veces más de alcohol en sangre de lo permitido

Camioneta hilux blanca El hombre conducía una camioneta Toyota Hilux blanca. Foto ilustrativa

El dato más relevante del caso es la cantidad de alcohol en sangre del conductor detenido: 2,85 gramos. En Mendoza, el límite permitido para manejar es de 0,5 gramos.

Eso implica que el conductor circulaba con 5,7 veces más de alcohol en sangre del permitido, una cifra muy por encima de lo legal y que representa un altísimo riesgo tanto para sí mismo como para terceros.

Hay que tener en cuenta que en Mendoza, por conducir con ese nivel de alcoholemia, la multa que hay que pagar es de $5,5 millones y además, se trata de una contravención, por lo que deberá afrontar un proceso judicial.

Cómo fue el operativo

El hecho ocurrió cerca de las 4 de este sábado en la zona de calle Las Tipas y Gorriti, en Godoy Cruz.

Según la información oficial, la camioneta fue ubicada luego de una alerta al 911 y presentaba ramas trabadas entre la puerta y el parabrisas. Finalmente, fue interceptado en el Corredor del Oeste y calle Paraguay.

En el lugar, personal de Tránsito municipal le realizó el test de alcoholemia, que arrojó el resultado positivo.

En el caso intervino el 2º Juzgado Contravencional, que quedó a cargo de las actuaciones judiciales.