Brutal accidente entre en un auto y una combi que llevaba niñas futbolistas: 2 muertos y 16 heridos

Otra imagen del tremendo accidente en una ruta de Córdoba. Foto: redes

Investigan las causas del fatal accidente que dejó 16 nenas heridas

Las 16 niñas que viajaban en el minibús sufrieron golpes y distintos traumatismos. Aunque según la información difundida, ninguna presenta heridas de gravedad, pero todas debieron recibir atención médica tras el fuerte impacto.

En el lugar trabajaron equipos de emergencia y personal especializado para asistir a los heridos y realizar las pericias que permitan determinar cómo se produjo el choque.

La jornada estuvo marcada por otro siniestro vial fatal en la provincia. Horas después se conoció la muerte de otra persona en un accidente ocurrido sobre la Ruta Provincial 6, donde un automóvil chocó de frente contra un camión.

De acuerdo con el relato de testigos, la víctima habría mordido la banquina, perdió el control del vehículo e impactó contra el transporte de carga.