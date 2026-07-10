Un gravísimo accidente de tránsito conmocionó este jueves a Córdoba. Es que un choque frontal entre un automóvil y una combi que transportaba a un niñas futbolistas dejó dos personas muertas y 16 heridos sobre la Ruta Provincial 4, entre La Carlota y el acceso a Huanchilla.
Brutal accidente entre en un auto y una combi que llevaba niñas futbolistas: 2 muertos y 16 heridos
El accidente ocurrió en Córdoba. Las víctimas fatales viajaban en un auto que impactó de frente contra una combi que regresaba de un partido
El impacto ocurrió cuando, por causas que aún se investigan, los vehículos chocaron de frente. En la combi viajaban niñas de entre 9 y 12 años que regresaban de jugar un partido de fútbol en Río Cuarto.
En ese sentido, el jefe de los Bomberos Voluntarios de La Carlota, Fabricio Ibarra, informó en declaraciones a LV16 Radio Río Cuarto que los rescatistas confirmaron el fallecimiento de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, que se desplazaban en el auto.
Investigan las causas del fatal accidente que dejó 16 nenas heridas
Las 16 niñas que viajaban en el minibús sufrieron golpes y distintos traumatismos. Aunque según la información difundida, ninguna presenta heridas de gravedad, pero todas debieron recibir atención médica tras el fuerte impacto.
En el lugar trabajaron equipos de emergencia y personal especializado para asistir a los heridos y realizar las pericias que permitan determinar cómo se produjo el choque.
La jornada estuvo marcada por otro siniestro vial fatal en la provincia. Horas después se conoció la muerte de otra persona en un accidente ocurrido sobre la Ruta Provincial 6, donde un automóvil chocó de frente contra un camión.
De acuerdo con el relato de testigos, la víctima habría mordido la banquina, perdió el control del vehículo e impactó contra el transporte de carga.