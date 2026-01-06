Ciclogénesis en Mendoza: llegan tres días de lluvia según el pronóstico

pronostico de mendoza Fuertes lluvias llegan a lo largo de estos días.

El jueves 8 de enero la máxima alcanzará los 25 °C y la mínima los 17 °C. Este día la probabilidad de precipitaciones aumentan a un 90% con vientos de hasta 50 km/h. Finalmente, el viernes 9 de enero las probabilidades de lluvias descienden a un 70% y la temperatura se mantiene relativamente baja con 27°C de máxima.

Con el comienzo del fin de semana se espera un aumento en la temperatura con máximas de hasta 34 °C y vientos que lo acompañan de hasta 34 km/h.

Medidas de protección

El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas que se deben tomar para cuidarse de las fuertes tormentas

lluvia y calor Tomá las medidas necesarias para cuidarte.