Ciclogénesis en Mendoza: llegan tres días de lluvia según el pronóstico

Empieza el año y según el pronóstico llegan fuertes lluvias durante tres días a la provincia de Mendoza. Según la prestigiosa página de meteorología MeteoRed se espera que lleguen precipitaciones a lo largo de esta semana. A continuación te contaremos todos los detalles sobre el tiempo y las medidas que debes tomar para cuidarte.
Pronóstico en Mendoza
La página de meteorología MeteoRed compartió que en los próximos tres días se esperan lluvias. Este miércoles 7 de enero se pronostica una máxima de 35 °C acompañada de una mínima de 20 °C.
El frente frío avanzará ampliamente por la región central de Argentina durante el miércoles 7, generando no solo condiciones de inestabilidad con precipitaciones, sino también fuertes vientos persistentes del este o sudeste con ráfagas.
El jueves 8 de enero la máxima alcanzará los 25 °C y la mínima los 17 °C. Este día la probabilidad de precipitaciones aumentan a un 90% con vientos de hasta 50 km/h. Finalmente, el viernes 9 de enero las probabilidades de lluvias descienden a un 70% y la temperatura se mantiene relativamente baja con 27°C de máxima.
Con el comienzo del fin de semana se espera un aumento en la temperatura con máximas de hasta 34 °C y vientos que lo acompañan de hasta 34 km/h.
Medidas de protección
El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas que se deben tomar para cuidarse de las fuertes tormentas
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitá circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.