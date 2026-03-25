El señor de los anillos es una de las historias más importantes de la literatura mundial, y a comienzos de los años 2000 el director Peter Jackson decidió llevarla al cine. Si bien con el correr de los años han ido surgiendo nuevas producciones como la serie de Prime Video "Los anillos del poder", ahora se conoció la realización de una nueva cinta.
Stephen Colbert, fanático de Tolkien, prepara la nueva película de El señor de los anillos: ¿de qué tratará?
El presentador norteamericano Stephen Colbert será el guionista de la nueva película del universo de "El señor de los anillos"
Se trata de "The Lord of the Rings: Shadows of the Past", y lo que más llamó la atención de los fanáticos es que el guionista de la misma es el presentador norteamericano Stephen Colbert.
El popular presentador se va a encargar de la escritura del guion junto a su hijo, el guionista Peter McGee, y con Philippa Boyens. Fue el propio Peter Jackson quien confirmó la noticia y ha recibido el visto bueno por parte de los fanáticos de este universo.
¿Cómo surgió la nueva película?
Colbert asegura que su propósito es escribir una película que sea fiel a la obra de Tolkien y, a la vez, a su traslación al medio cinematográfico creada por Jackson. El guión se centrará en determinados tramos de "La comunidad del anillo" que se quedaron fuera de la película estrenada en 2001.
"Los capítulos del libro que vuelvo a leer una y otra vez son los seis de La comunidad del anillo que nunca llegaron a salir en las películas. Básicamente desde Tres es compañía (Capítulo III) hasta Niebla en las Quebradas de los Túmulos (Capítulo VIII)". Así que pensé: quizás esto pueda dar para su propia historia, que se incluya dentro de una mayor", dice Colbert.
"Así podemos hacer algo que es completamente fiel a los libros y, al mismo tiempo, completamente fiel a las películas que habéis hecho", concluye el presentador y guionista. Esta no es la primera colaboración de Colbert y Peter Jackson, ya que el presentador tuvo un pequeño cameo en "El hobbit: La desolación de Smaug" (2013) e incluso dirigió el corto "Darrylgorn" (2019), ambientado en la Tierra Media, con Jackson, Elijah Wood, Ian McKellen y Viggo Mortensen de protagonistas.
También se sabe que la acción de esta nueva película comenzará 14 años después de la muerte de Frodo, y se cree que gran parte de la narración será en forma de flashback.
"14 años después de la muerte de Frodo, se reúnen Sam, Merry y Pippin para recordar los primeros pasos de su aventura juntos. Mientras, la hija de Sam, Elanor, descubre un secreto olvidado por el tiempo y se propone averiguar por qué la Guerra del Anillo estuvo a punto de perderse incluso antes de empezar", es la sinopsis oficial de esta nueva producción.
Todavía no se sabe cuándo se estrenará, y los fanáticos tendrán que esperar a que primero llegue a los cines "The Hunt for Gollum", una produccion que tiene previsto llegar a los cines el 12 de diciembre 2027 y que cuenta con la dirección de Andy Serkis.