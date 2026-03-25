Stephen Colbert, fanático de Tolkien, prepara la nueva película de El señor de los anillos: ¿de qué tratará?

Embed - Deadline on Instagram: "#StephenColbert doesn’t have to worry about his next gig after he signs off as host on CBS’s 'The Late Show' on May 21. The late-night host will be embarking on what is arguably his dream project: adapting the next #LordOfTheRings movie from New Line Cinema and Warner Bros. Pictures. The tentatively titled 'The Lord of the Rings: Shadow of the Past' is set to be written by Colbert, Philippa Boyens and Peter McGee. The trio will join forces with the wizards behind the New Line franchise: Sir Peter Jackson, Dame Fran Walsh and Boyens. Full story at the link in bio. (Photos: Warner Bros., Getty)" View this post on Instagram

¿Cómo surgió la nueva película?

Colbert asegura que su propósito es escribir una película que sea fiel a la obra de Tolkien y, a la vez, a su traslación al medio cinematográfico creada por Jackson. El guión se centrará en determinados tramos de "La comunidad del anillo" que se quedaron fuera de la película estrenada en 2001.

"Los capítulos del libro que vuelvo a leer una y otra vez son los seis de La comunidad del anillo que nunca llegaron a salir en las películas. Básicamente desde Tres es compañía (Capítulo III) hasta Niebla en las Quebradas de los Túmulos (Capítulo VIII)". Así que pensé: quizás esto pueda dar para su propia historia, que se incluya dentro de una mayor", dice Colbert.

"Así podemos hacer algo que es completamente fiel a los libros y, al mismo tiempo, completamente fiel a las películas que habéis hecho", concluye el presentador y guionista. Esta no es la primera colaboración de Colbert y Peter Jackson, ya que el presentador tuvo un pequeño cameo en "El hobbit: La desolación de Smaug" (2013) e incluso dirigió el corto "Darrylgorn" (2019), ambientado en la Tierra Media, con Jackson, Elijah Wood, Ian McKellen y Viggo Mortensen de protagonistas.

También se sabe que la acción de esta nueva película comenzará 14 años después de la muerte de Frodo, y se cree que gran parte de la narración será en forma de flashback.

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"14 años después de la muerte de Frodo, se reúnen Sam, Merry y Pippin para recordar los primeros pasos de su aventura juntos. Mientras, la hija de Sam, Elanor, descubre un secreto olvidado por el tiempo y se propone averiguar por qué la Guerra del Anillo estuvo a punto de perderse incluso antes de empezar", es la sinopsis oficial de esta nueva producción.

Todavía no se sabe cuándo se estrenará, y los fanáticos tendrán que esperar a que primero llegue a los cines "The Hunt for Gollum", una produccion que tiene previsto llegar a los cines el 12 de diciembre 2027 y que cuenta con la dirección de Andy Serkis.