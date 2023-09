"Nunca me había sentido tan avergonzado", asegura Gimli de El Señor de los Anillos

¿Qué le sucedió?

El rodaje de las películas de "El Señor de los anillos" duró aproximadamente 15 meses en Nueva Zelanda, y el actor John Rhys-Davies, aseguró que experimentó un verdadero calvario en el set a consecuencia de las muchas y engorrosas prótesis que tenía que llevar constantemente en la cara.

El señor de los anillos Gimli.png Gimli en la película "El señor de los anillos".

"¡Pobre John! Para un día de maquillaje, necesitaba cuatro días de recuperación", llegó a decir su compañero de rodaje, el actor Elijah Wood, quien interpreta a Frodo Bolson en "El señor de los anillos".

"Las prótesis, el pegamento, el plástico y todo lo demás le estaban carcomiendo la piel. Debe haber sido horrible", añadía Sean Astin, el encargado de encarnar a Sam.

"Me desfiguró tanto que me aislé y estuve paranoico, muy solo. No quería salir, ni cenar con otras personas. Quería estar solo, me daba vergüenza mi cara. Y para mí, la parte más divertida de actuar es estar con otras personas", dijo el propio John Rhys-Davies.

El Señor de los anillos - Mejor te busco un banquito

"Los chicos del elenco se llevaban muy bien. Salían juntos. Eran buenos, se hacían bromas entre ellos", recuerda Rhys-Davies. "Se lo pasaron muy bien. Realmente ayudó a crear esta gran camaradería. Era divertido ver a Sean Bean y Viggo Mortensen. A menudo salían a cenar juntos. Tenían la misma edad y los mismos intereses. Solo había uno que no se mezclaba: Este hombre paranoico enano que no tenía piel alrededor de los ojos. Nunca me sentí más avergonzado que durante esta producción", añadió el actor que interpretó a Gimli.