El comunicado sobre la muerte de Jorge Messi, el papá de Lionel

El comunicado expresa:

“SANATORIO CENTRO, a través de su Director Médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente JORGE MESSI, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 hs.”

Luego, la institución médica expresó sus condolencias a los familiares:

“Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias.”

Pero uno de los puntos más importantes del comunicado está relacionado con la causa de la muerte de Jorge Messi. El Sanatorio Centro decidió no brindar detalles sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias médicas del fallecimiento.

En ese sentido, el documento señala:

“En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento.”

Qué dijo el médico sobre la muerte de Jorge Messi

El comunicado fue firmado por el Dr. Carlos Mackey, director médico del Sanatorio Centro. El profesional fue quien informó oficialmente el fallecimiento de Jorge Messi y dejó asentado que ocurrió a las 2 de la madrugada del sábado 8 de agosto.

Por decisión del establecimiento y en cumplimiento de las normas de protección de datos de los pacientes, el médico no informó cuál fue la enfermedad ni la causa médica específica que provocó la muerte.

Por este motivo, hasta el momento no existe información oficial que permita afirmar de qué enfermedad murió Jorge Messi. Cualquier versión que atribuya su fallecimiento a un diagnóstico determinado no fue confirmada por el Sanatorio Centro ni por el médico que firmó el comunicado.

La muerte del padre de Lionel Messi

La noticia generó una fuerte repercusión en el mundo del fútbol debido a la estrecha relación de Jorge Messi con la carrera de Lionel Messi. Además de ser su padre, tuvo un rol fundamental como representante y acompañó al futbolista desde sus primeros años hasta su consolidación como una de las máximas figuras del fútbol mundial.

El comunicado del Sanatorio Centro confirma así oficialmente la muerte de Jorge Messi, pero mantiene en reserva las circunstancias médicas que llevaron a su fallecimiento, una decisión que la institución fundamentó en la normativa vigente y en el respeto por la privacidad de la familia.