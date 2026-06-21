Quien tenga monedas viejas de 1 peso, tiene un tesoro en su casa: qué nuevo uso tienen

Reciclaje: usa viejas monedas para que las sillas o mesa no rayen el piso

En muchas casas, el ruido de las sillas al moverse por el piso es una molestia diaria. Raspan y con el tiempo, pueden incluso dañar cerámicos o pisos de madera. Lo mismo pasa cuando continuamente se corre la mesa. Pero existe una idea de reciclaje simple, económico y reutilizable que se volvió tendencia porque realmente es un tesoro: usar viejas monedas como base para las patas de las sillas o mesas.

Usa las monedas como protectores para las patas de tus sillas o mesas. Foto YouTube Andrés Boasso

El truco de reciclaje es sencillo y no requiere herramientas complicadas. El paso a paso inicia revisando el tamaño de las patas de la mesa o silla, ya que las monedas deben coincidir en tamaño. Primero, limpia la base de la pata de la silla para que las monedas se adhieran mejor. Después poné pegamento en la moneda, pégala en la pata de la silla o mesa y presioná hasta que quede bien.

En superficies muy irregulares, conviene revisar cada tanto que no se despegue la moneda. Si preferís algo más estético, podés optar por protectores adhesivos o simplemente plasmar la forma de la moneda en pegamento y dejar secar para pegarlo en esta zona.