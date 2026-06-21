La mini casa que conquista a los hijos de famosos argentinos: cuánto cuesta la tiny house de lujo para chicos

Las Tiny House Premium: mucho más que una casita de jardín

Una de las firmas que impulsa esta tendencia es la empresa argentina La Petite Maison, que desarrolla estos proyectos mediante construcción en seco y con materiales similares a los utilizados en viviendas tradicionales.

Así es la "habitación" de la casita de hijos de famosos que se impone entre los más pudientes. Foto: Le Petit Maison

Entre sus características destacan las aberturas de aluminio con doble vidrio laminado, pisos vinílicos de alto impacto, bachas de acero inoxidable, mesadas de porcelanato líquido, instalación eléctrica completa, puertos USB, sistemas de domótica y climatización. Tremenda.

La tendencia también alcanzó a otras figuras reconocidas. Según la empresa, entre sus clientes figuran Marcelo Tinelli y una sobrina de Lionel Messi, quien recibió una de estas mini casas en Rosario.

Lo dicho, los precios de estas pequeñas casas parten desde los US$10.000, aunque el valor final depende del tamaño, los materiales elegidos y el grado de personalización. Los modelos más completos pueden incorporar cocinas funcionales, losa radiante, decks exteriores y sistemas inteligentes de iluminación y climatización.

Los especialistas sostienen que el diseño infantil evolucionó hacia espacios más sofisticados y funcionales. En ese contexto, las tiny houses premium dejaron de ser simples casitas de juego para transformarse en una combinación de arquitectura, interiorismo y tecnología que cada vez seduce a más familias. Eso sí, hay que tener con qué.