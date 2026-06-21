La mini casa que conquista a los hijos de famosos argentinos: cuánto cuesta la tiny house de lujo para chicos

Las tradicionales casitas de jardín ya quedaron atrás, al menos para algunos. Una nueva tendencia gana espacio entre familias de alto poder adquisitivo y celebridades: las tiny houses premium, pequeñas casas diseñadas para niños que incorporan prestaciones propias de una casa convencional y que pueden alcanzar valores de hasta US$10.000 o más, según su nivel de equipamiento.
Inspiradas en modelos populares de Estados Unidos y Europa, estas construcciones combinan arquitectura, decoración y tecnología para crear espacios exclusivos destinados a los más chicos. En Argentina, algunos de los casos más conocidos son los de Mirko, hijo de Marley, y Matilda, hija de Luciana Salazar, quienes cuentan con versiones personalizadas de estas mini residencias.
Lejos de funcionar únicamente como espacios de juego, muchas incluyen aire acondicionado, Smart TV, heladeras, iluminación inteligente, agua corriente y sistemas de seguridad. Además, están pensadas para evolucionar junto con los niños y convertirse más adelante en salas de estudio, playrooms o espacios recreativos.
Las Tiny House Premium: mucho más que una casita de jardín
Una de las firmas que impulsa esta tendencia es la empresa argentina La Petite Maison, que desarrolla estos proyectos mediante construcción en seco y con materiales similares a los utilizados en viviendas tradicionales.
Entre sus características destacan las aberturas de aluminio con doble vidrio laminado, pisos vinílicos de alto impacto, bachas de acero inoxidable, mesadas de porcelanato líquido, instalación eléctrica completa, puertos USB, sistemas de domótica y climatización. Tremenda.
La tendencia también alcanzó a otras figuras reconocidas. Según la empresa, entre sus clientes figuran Marcelo Tinelli y una sobrina de Lionel Messi, quien recibió una de estas mini casas en Rosario.
Lo dicho, los precios de estas pequeñas casas parten desde los US$10.000, aunque el valor final depende del tamaño, los materiales elegidos y el grado de personalización. Los modelos más completos pueden incorporar cocinas funcionales, losa radiante, decks exteriores y sistemas inteligentes de iluminación y climatización.
Los especialistas sostienen que el diseño infantil evolucionó hacia espacios más sofisticados y funcionales. En ese contexto, las tiny houses premium dejaron de ser simples casitas de juego para transformarse en una combinación de arquitectura, interiorismo y tecnología que cada vez seduce a más familias. Eso sí, hay que tener con qué.