La construcción revolucionada con casas en 5 días: el "rompecabezas" que desafía al ladrillo y al steel frame

plástico reciclado casa barrio Se espera que en los próximos años haya barrios enteros hechos con casas de plástico reciclado. Imagen ilustrativa IA.

Casas con plástico reciclado: rapidez, ahorro y menor impacto ambiental

Es bueno destacar que además de reducir significativamente los tiempos de ejecución, esta tecnología apunta a disminuir los costos generales de un proyecto habitacional. La menor necesidad de mano de obra, la reducción de desperdicios y el uso de menos materiales complementarios son sus principales ventajas.

El aspecto ambiental también ocupa un lugar central. Cada casa fabricada con estos bloques reutiliza una importante cantidad de plástico que, de otro modo, podría terminar en basurales o convertirse en un foco de contaminación. A esto se suma una menor dependencia de materiales tradicionales cuya producción requiere grandes cantidades de energía y recursos naturales.

casa plastico 2 Una casa en Argentina hecha con bloques de plástico reciclado, una opción que se impone. Foto: gentileza

En ese contexto, otro beneficio destacado es la resistencia del material frente a la humedad, las plagas y el desgaste provocado por factores externos. Al no absorber agua, disminuye el riesgo de filtraciones, moho y deterioro en ambientes húmedos.

Sin embargo, especialistas remarcan que antes de adoptar cualquier sistema constructivo innovador es fundamental verificar certificaciones de calidad y evaluar aspectos como el comportamiento térmico, acústico y la adaptación a las condiciones climáticas de cada región.