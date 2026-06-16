Inicio Sociedad Casas
Vivienda propia

La construcción revolucionada con casas en 5 días: el "rompecabezas" que desafía al ladrillo y al steel frame

Un sistema de bloques modulares fabricados con residuos plásticos reduce tiempos, costos y el impacto ambiental de la construcción de casas

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
Las casas hechas con bloques de plástico reciclado, una tendencia que crece en el mundo. Imagen ilustrativa IA. 

Las casas hechas con bloques de plástico reciclado, una tendencia que crece en el mundo. Imagen ilustrativa IA. 

Está claro que la construcción de casas atraviesa una transformación, y hasta una revolución, impulsada por materiales innovadores que buscan acelerar las obras y hacerlas más eficientes. Y más económicas también. Entre las tendencias que ganan protagonismo en 2026 aparecen los bloques elaborados con plástico reciclado, una alternativa que empieza a captar la atención por su rapidez de montaje y su perfil sustentable.

El sistema utiliza residuos plásticos recuperados que son sometidos a procesos de clasificación, limpieza, trituración y fundición hasta convertirse en piezas modulares listas para ensamblar. Su principal característica es que funcionan como un rompecabezas: los bloques encajan entre sí, simplificando gran parte del trabajo en obra.

Gracias a este método, una casa pequeña puede construirse en apenas 5 días, un plazo muy inferior al que demandan los sistemas tradicionales.

plástico reciclado casa barrio
Se espera que en los próximos años haya barrios enteros hechos con casas de plástico reciclado. Imagen ilustrativa IA.

Se espera que en los próximos años haya barrios enteros hechos con casas de plástico reciclado. Imagen ilustrativa IA.

Casas con plástico reciclado: rapidez, ahorro y menor impacto ambiental

Es bueno destacar que además de reducir significativamente los tiempos de ejecución, esta tecnología apunta a disminuir los costos generales de un proyecto habitacional. La menor necesidad de mano de obra, la reducción de desperdicios y el uso de menos materiales complementarios son sus principales ventajas.

El aspecto ambiental también ocupa un lugar central. Cada casa fabricada con estos bloques reutiliza una importante cantidad de plástico que, de otro modo, podría terminar en basurales o convertirse en un foco de contaminación. A esto se suma una menor dependencia de materiales tradicionales cuya producción requiere grandes cantidades de energía y recursos naturales.

casa plastico 2
Una casa en Argentina hecha con bloques de plástico reciclado, una opción que se impone. Foto: gentileza

Una casa en Argentina hecha con bloques de plástico reciclado, una opción que se impone. Foto: gentileza

En ese contexto, otro beneficio destacado es la resistencia del material frente a la humedad, las plagas y el desgaste provocado por factores externos. Al no absorber agua, disminuye el riesgo de filtraciones, moho y deterioro en ambientes húmedos.

Sin embargo, especialistas remarcan que antes de adoptar cualquier sistema constructivo innovador es fundamental verificar certificaciones de calidad y evaluar aspectos como el comportamiento térmico, acústico y la adaptación a las condiciones climáticas de cada región.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar