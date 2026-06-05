Qué enfermedad tenía el Indio Solari y cómo murió el cantante

Desde entonces, el Indio Solari mantuvo un perfil cada vez más reservado. Aunque continuó vinculado a la música a través de proyectos especiales, colaboraciones y mensajes destinados a sus seguidores, sus apariciones públicas fueron escasas debido al avance de la enfermedad.

Cómo murió el Indio Solari

De acuerdo con la información difundida por medios nacionales, el cantante murió como consecuencia de complicaciones derivadas del cuadro de Parkinson que padecía desde hacía años. Si bien su entorno había mantenido reserva sobre su estado de salud en los últimos tiempos, trascendió que el deterioro físico se había profundizado durante los últimos meses.

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La noticia provocó una inmediata reacción en el ambiente artístico y entre miles de seguidores que expresaron su dolor a través de las redes sociales. Referentes de la música, el espectáculo y la cultura recordaron el legado de uno de los artistas más influyentes de la historia del rock argentino.

Una figura clave del rock nacional

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Nacido el 17 de enero de 1949 en Paraná, Entre Ríos, Carlos Solari se convirtió en una de las figuras más emblemáticas del rock nacional. Como voz y principal compositor de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, marcó a varias generaciones con canciones que se transformaron en clásicos de la música argentina.

Tras la separación de Los Redondos en 2001, inició una exitosa carrera solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, convocando multitudes en cada presentación y consolidando un fenómeno cultural único en el país.

Su muerte cierra un capítulo fundamental de la historia del rock argentino, pero deja una obra artística que continuará vigente a través de sus canciones, sus letras y el vínculo inquebrantable que construyó con millones de seguidores.