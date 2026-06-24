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Temporada 2026

Neuquén: Batea Mahuida lanza descuentos para la temporada de nieve

El parque de nieve de Villa Pehuenia-Moquehue en Neuquén ya ofrece un 20% de descuento en pases anticipados

Winter News
Por Winter News
Batea Mahuida lanza descuentos para disfrutar la nieve en familia.

Batea Mahuida lanza descuentos para disfrutar la nieve en familia.

La cuenta regresiva ya comenzó y Batea Mahuida se posiciona como una opción atractiva para disfrutar de la nieve en la Patagonia. El parque de nieve de Villa Pehuenia-Moquehue, en Neuquén, lanzó su preventa con descuentos del 20% en pases para medios de elevación y promociones especiales que combinan alojamiento y actividades.

Ubicado a sólo ocho kilómetros del centro de la localidad, Batea Mahuida ofrece una propuesta que combina nieve, naturaleza y cultura en un entorno único. Rodeado por bosques de pehuenes y con vistas panorámicas a los lagos Aluminé y Moquehue, el parque se destaca por su perfil familiar, ideal para quienes quieren dar sus primeros pasos en el esquí o el snowboard.

Durante la presentación de la temporada invernal en Buenos Aires, el intendente de Villa Pehuenia-Moquehue, Arturo De Gregorio, destacó la importancia de este centro de nieve administrado por la Comunidad Mapuche Puel y remarcó que se trata de un espacio pensado para aprender y disfrutar de la montaña en un ambiente tranquilo y accesible.

En invierno, la aldea de montaña se transforma por completo. Los pehuenes cubiertos de nieve, los lagos rodeados de cumbres blancas y la tranquilidad característica del destino crean un escenario ideal para quienes buscan desconectarse y vivir la temporada a otro ritmo. A eso se suma una amplia oferta de alojamientos, gastronomía y actividades recreativas para toda la familia.

El principal atractivo sigue siendo el Parque de Nieve Batea Mahuida, reconocido por ofrecer una experiencia diferente a la de los grandes complejos. Además de las pistas para esquí y snowboard, cuenta con escuela para principiantes, propuestas gastronómicas y actividades complementarias como caminatas con chiwas —las tradicionales raquetas mapuches para nieve— y paseos en motos de nieve.

La preventa ya está disponible a través del sitio oficial del parque, con pases diarios desde 40.000 pesos en temporada baja y desde 48.000 pesos en temporada alta. Entre los beneficios que más valoran los visitantes se encuentran el estacionamiento gratuito y la pista de trineos sin costo adicional, dos servicios que permiten disfrutar de la nieve sin gastos extra.

Otro de los puntos fuertes de Villa Pehuenia-Moquehue es su propuesta gastronómica. Considerada la capital de la gastronomía neuquina, la localidad cuenta con una variada oferta de restaurantes donde los sabores regionales son protagonistas y forman parte de la experiencia de quienes visitan el destino.

De cara a esta temporada también habrá mejoras importantes en los accesos. Las obras de pavimentación que se desarrollan en distintas rutas de la región permitirán llegar de manera más cómoda y segura, reduciendo significativamente los tramos de ripio que históricamente formaban parte del recorrido.

Con tarifas accesibles, un entorno natural privilegiado y una fuerte identidad cultural, Batea Mahuida se prepara para recibir a quienes buscan una experiencia en la nieve lejos de las multitudes y en contacto directo con uno de los paisajes más atractivos de la cordillera neuquina.

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