Neuquén: Batea Mahuida lanza descuentos para la temporada de nieve

En invierno, la aldea de montaña se transforma por completo. Los pehuenes cubiertos de nieve, los lagos rodeados de cumbres blancas y la tranquilidad característica del destino crean un escenario ideal para quienes buscan desconectarse y vivir la temporada a otro ritmo. A eso se suma una amplia oferta de alojamientos, gastronomía y actividades recreativas para toda la familia.

El principal atractivo sigue siendo el Parque de Nieve Batea Mahuida, reconocido por ofrecer una experiencia diferente a la de los grandes complejos. Además de las pistas para esquí y snowboard, cuenta con escuela para principiantes, propuestas gastronómicas y actividades complementarias como caminatas con chiwas —las tradicionales raquetas mapuches para nieve— y paseos en motos de nieve.

La preventa ya está disponible a través del sitio oficial del parque, con pases diarios desde 40.000 pesos en temporada baja y desde 48.000 pesos en temporada alta. Entre los beneficios que más valoran los visitantes se encuentran el estacionamiento gratuito y la pista de trineos sin costo adicional, dos servicios que permiten disfrutar de la nieve sin gastos extra.

Otro de los puntos fuertes de Villa Pehuenia-Moquehue es su propuesta gastronómica. Considerada la capital de la gastronomía neuquina, la localidad cuenta con una variada oferta de restaurantes donde los sabores regionales son protagonistas y forman parte de la experiencia de quienes visitan el destino.

De cara a esta temporada también habrá mejoras importantes en los accesos. Las obras de pavimentación que se desarrollan en distintas rutas de la región permitirán llegar de manera más cómoda y segura, reduciendo significativamente los tramos de ripio que históricamente formaban parte del recorrido.

Con tarifas accesibles, un entorno natural privilegiado y una fuerte identidad cultural, Batea Mahuida se prepara para recibir a quienes buscan una experiencia en la nieve lejos de las multitudes y en contacto directo con uno de los paisajes más atractivos de la cordillera neuquina.