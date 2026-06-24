Neuquén: Batea Mahuida lanza descuentos para la temporada de nieve

La cuenta regresiva ya comenzó y Batea Mahuida se posiciona como una opción atractiva para disfrutar de la nieve en la Patagonia. El parque de nieve de Villa Pehuenia-Moquehue, en Neuquén, lanzó su preventa con descuentos del 20% en pases para medios de elevación y promociones especiales que combinan alojamiento y actividades.
Ubicado a sólo ocho kilómetros del centro de la localidad, Batea Mahuida ofrece una propuesta que combina nieve, naturaleza y cultura en un entorno único. Rodeado por bosques de pehuenes y con vistas panorámicas a los lagos Aluminé y Moquehue, el parque se destaca por su perfil familiar, ideal para quienes quieren dar sus primeros pasos en el esquí o el snowboard.
Durante la presentación de la temporada invernal en Buenos Aires, el intendente de Villa Pehuenia-Moquehue, Arturo De Gregorio, destacó la importancia de este centro de nieve administrado por la Comunidad Mapuche Puel y remarcó que se trata de un espacio pensado para aprender y disfrutar de la montaña en un ambiente tranquilo y accesible.
En invierno, la aldea de montaña se transforma por completo. Los pehuenes cubiertos de nieve, los lagos rodeados de cumbres blancas y la tranquilidad característica del destino crean un escenario ideal para quienes buscan desconectarse y vivir la temporada a otro ritmo. A eso se suma una amplia oferta de alojamientos, gastronomía y actividades recreativas para toda la familia.
El principal atractivo sigue siendo el Parque de Nieve Batea Mahuida, reconocido por ofrecer una experiencia diferente a la de los grandes complejos. Además de las pistas para esquí y snowboard, cuenta con escuela para principiantes, propuestas gastronómicas y actividades complementarias como caminatas con chiwas —las tradicionales raquetas mapuches para nieve— y paseos en motos de nieve.
La preventa ya está disponible a través del sitio oficial del parque, con pases diarios desde 40.000 pesos en temporada baja y desde 48.000 pesos en temporada alta. Entre los beneficios que más valoran los visitantes se encuentran el estacionamiento gratuito y la pista de trineos sin costo adicional, dos servicios que permiten disfrutar de la nieve sin gastos extra.
Otro de los puntos fuertes de Villa Pehuenia-Moquehue es su propuesta gastronómica. Considerada la capital de la gastronomía neuquina, la localidad cuenta con una variada oferta de restaurantes donde los sabores regionales son protagonistas y forman parte de la experiencia de quienes visitan el destino.
De cara a esta temporada también habrá mejoras importantes en los accesos. Las obras de pavimentación que se desarrollan en distintas rutas de la región permitirán llegar de manera más cómoda y segura, reduciendo significativamente los tramos de ripio que históricamente formaban parte del recorrido.
Con tarifas accesibles, un entorno natural privilegiado y una fuerte identidad cultural, Batea Mahuida se prepara para recibir a quienes buscan una experiencia en la nieve lejos de las multitudes y en contacto directo con uno de los paisajes más atractivos de la cordillera neuquina.