Tierra del Fuego se prepara para un invierno histórico con grandes festejos

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¿Cuándo inicia la temporada en Cerro Castor?

Por su parte, Cerro Castor tiene previsto iniciar su temporada el 26 de junio, siempre sujeto a las condiciones climáticas. El centro de esquí más grande de Tierra del Fuego volverá a ofrecer sus 35 pistas y una infraestructura que sigue creciendo gracias a nuevas inversiones.

Entre las principales mejoras se destaca la ampliación del sistema de nieve artificial, que ya cubre más del 35% de la superficie esquiable. Los trabajos estuvieron enfocados especialmente en sectores de aprendizaje y progresión, donde la nieve suele desgastarse con mayor rapidez por la cantidad de esquiadores que los utilizan.

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Desde Cerro Castor señalaron que las expectativas para este invierno son muy positivas. Si bien las nevadas llegaron más tarde de lo habitual, las últimas precipitaciones registradas en la montaña y el trabajo de producción de nieve técnica permiten mirar la temporada con optimismo.

Aumenta la conectividad aérea con Brasil

Además, la nueva conexión aérea directa entre San Pablo y Ushuaia comienza a mostrar resultados concretos. Según indicaron desde el INFUETUR, las reservas ya superan el 80% de ocupación y hay una importante demanda del mercado brasileño, un segmento que sigue creciendo año tras año.

La gran celebración del invierno fueguino llegará entre el 3 y el 11 de julio con una nueva edición de la Fiesta Nacional del Invierno. El evento central se realizará el 10 de julio y contará con actividades para residentes y turistas, propuestas gastronómicas, acciones comerciales y degustaciones gratuitas.

Este año, además, la fiesta tendrá una importante difusión internacional gracias a la presencia de periodistas e influencers de Brasil, Colombia y Argentina, fortaleciendo la promoción del destino en mercados estratégicos.

50° Aniversario de Tierra Mayor

Otro de los hitos de la temporada será el 50° aniversario de Tierra Mayor. El histórico centro invernal, considerado el primero de la provincia, celebrará medio siglo de trayectoria durante agosto, homenajeando a quienes impulsaron el desarrollo de las actividades de nieve en Tierra del Fuego.

La oferta se completa con una amplia variedad de experiencias en Tierra Mayor y en la base del Glaciar Martial, donde se podrán realizar actividades como esquí de fondo, snowboard, caminatas con raquetas, excursiones nocturnas, motos de nieve y propuestas gastronómicas típicas de la región.

Mientras espera la apertura total del centro de esquí, Cerro Castor ya comenzó a recibir visitantes con algunas de sus atracciones más emblemáticas. Entre ellas se destacan la pista de patinaje sobre hielo —única en un centro de esquí argentino—, el Alpino Sports Bar y el tradicional restaurante Morada del Águila, uno de los clásicos gastronómicos de la montaña fueguina.

Con nuevas inversiones, más conectividad y una agenda cargada de actividades, Tierra del Fuego se prepara para vivir un invierno que promete ser uno de los más importantes de los últimos años.