Esquí en Italia: así será el nuevo resort de Club Med en los Alpes

Para quienes llegan a Italia en busca de nieve, el dato importante es que Sansicario forma parte de la Vialattea, uno de los grandes dominios de esquí de Italia, que conecta distintas localidades de montaña de la zona y se extiende hasta las cercanías de la frontera francesa.

Cómo será el nuevo Club Med

El complejo estará formado por tres grandes edificios, con una arquitectura inspirada en el paisaje alpino. Madera, piedra local y grandes ventanales serán protagonistas del diseño, que buscará aprovechar las vistas de las montañas.

El resort tendrá 401 habitaciones, incluidas 25 suites, con capacidad para más de 1.000 personas. A eso se sumarán dos restaurantes, spa, espacios de bienestar, piscinas cubiertas y al aire libre, áreas para chicos y un ski room que funcionará durante todo el año.

La propuesta estará especialmente orientada a familias y al turismo internacional. Como ocurre con otros resorts de la cadena, la idea será que los huéspedes puedan resolver buena parte de su experiencia de vacaciones dentro del complejo, desde la gastronomía y el descanso hasta las actividades vinculadas con la nieve.

Y para los fanáticos del esquí, la ubicación será uno de los principales atractivos: el resort estará directamente conectado con las áreas de pistas de Sansicario, dentro de un dominio que ofrece una extensa red de sectores esquiables en los Alpes italianos.

Esquí en invierno y montaña en verano

El nuevo Club Med no estará pensado exclusivamente para la temporada de nieve. El complejo funcionará durante aproximadamente diez meses al año, con una propuesta que buscará aprovechar también los meses de verano.

Durante el invierno, el protagonista será el esquí, mientras que en la temporada cálida la montaña ofrecerá otro tipo de actividades al aire libre, junto con el spa, las piscinas y los espacios gastronómicos del resort.

Las previsiones apuntan a una ocupación del 100% durante el invierno y de hasta el 70% durante el verano, lo que muestra la apuesta por convertir a Sansicario en un destino de montaña activo durante buena parte del año.

Más de 1.000 nuevas camas en las montañas italianas

El nuevo Club Med significará un fuerte crecimiento de la oferta turística de la zona. El resort sumará más de 1.000 plazas a las que ya aporta otro establecimiento de la cadena ubicado en Pragelato, también en este sector de los Alpes italianos.

La llegada del complejo también tendrá impacto sobre el empleo local. Durante la construcción se prevé la participación de unos 200 trabajadores, mientras que el funcionamiento del resort generará alrededor de 500 nuevos puestos de trabajo.

Las estimaciones indican además que el nuevo Club Med podría sumar más de 1.000 turistas por semana durante su funcionamiento, aportando movimiento a restaurantes, comercios, servicios y actividades de montaña de toda la zona.

Un resort pensado para la montaña

El proyecto también incorpora criterios de eficiencia energética y construcción sustentable. El diseño de las fachadas fue desarrollado teniendo en cuenta la orientación solar, la protección durante el verano y el aprovechamiento del sol durante los meses fríos.

El complejo utilizará materiales y tecnologías de última generación, sistemas de recuperación energética y soluciones destinadas a mejorar su rendimiento térmico. El objetivo es obtener la certificación BREEAM, uno de los principales estándares internacionales de construcción sustentable.

La apertura está prevista para diciembre de 2028, cuando el nuevo resort reciba a sus primeros huéspedes con una propuesta que tiene un objetivo claro: convertir a Sansicario en una referencia para quienes buscan vivir la nieve y la montaña italiana durante buena parte del año.