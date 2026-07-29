Tierra del Fuego: Cerro Castor desafía la falta de nieve con éxito

Las inversiones en producción de nieve técnica fueron determinantes para sostener la temporada, compensando la escasez de precipitaciones.

A pesar de los desafíos climáticos, el balance turístico es positivo, con un crecimiento impulsado principalmente por la llegada de turistas brasileños.

Los vuelos directos entre San Pablo y Ushuaia facilitaron el acceso y consolidaron un mercado creciente. El inicio de las vacaciones de invierno en Buenos Aires también recuperó el turismo nacional.

Ushuaia: Centro de entrenamiento de élite

Cerro Castor se consolida como centro de entrenamiento para equipos de esquí de competición, atrayendo a selecciones internacionales que prefieren Ushuaia a destinos como Nueva Zelanda por sus pistas e infraestructura.

La llegada de estos equipos impulsa la economía local, generando más de 20.000 pernoctaciones y un movimiento significativo en transporte, gastronomía y servicios turísticos.

Nevadas y oferta completa en el Fin del Mundo

Mientras espera nuevas nevadas, Cerro Castor amplía su oferta con el sector Este habilitado, pista de esquí de fondo, pista de patinaje sobre hielo y ocho espacios gastronómicos, manteniendo una propuesta completa para el invierno.