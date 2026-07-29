La temporada 2026 en Cerro Castor, en Tierra del Fuego, enfrenta una escasez de nieve sin precedentes desde 2016, obligando a un retraso en la apertura del centro de esquí y poniendo a prueba la infraestructura. Sin embargo, las inversiones en nieve técnica permitieron sostener la actividad y alcanzar un número de visitantes superior al de 2025, superando los desafíos climáticos.
Tierra del Fuego: Cerro Castor desafía la falta de nieve con éxito
La escasez de nieve en Tierra del Fuego obligó a retrasar la apertura del Cerro Castor, pero las inversiones en nieve técnica sostienen la temporada y atraen más visitantes.
La producción de nieve artificial fue clave para compensar la falta de precipitaciones y mantener operativa gran parte de la montaña en un invierno atípico. El balance turístico es positivo, con más visitantes que el año pasado, impulsado por el mercado brasileño gracias a los vuelos directos San Pablo-Ushuaia.
Tras su apertura el 4 de julio, una semana más tarde de lo previsto, Cerro Castor ha ido incorporando pistas y medios de elevación. Recientemente habilitó el sector Este, poniendo en funcionamiento la telesilla Del Filo y completando su oferta gastronómica con ocho restaurantes.
Las inversiones en producción de nieve técnica fueron determinantes para sostener la temporada, compensando la escasez de precipitaciones.
A pesar de los desafíos climáticos, el balance turístico es positivo, con un crecimiento impulsado principalmente por la llegada de turistas brasileños.
Los vuelos directos entre San Pablo y Ushuaia facilitaron el acceso y consolidaron un mercado creciente. El inicio de las vacaciones de invierno en Buenos Aires también recuperó el turismo nacional.
Ushuaia: Centro de entrenamiento de élite
Cerro Castor se consolida como centro de entrenamiento para equipos de esquí de competición, atrayendo a selecciones internacionales que prefieren Ushuaia a destinos como Nueva Zelanda por sus pistas e infraestructura.
La llegada de estos equipos impulsa la economía local, generando más de 20.000 pernoctaciones y un movimiento significativo en transporte, gastronomía y servicios turísticos.
Nevadas y oferta completa en el Fin del Mundo
Mientras espera nuevas nevadas, Cerro Castor amplía su oferta con el sector Este habilitado, pista de esquí de fondo, pista de patinaje sobre hielo y ocho espacios gastronómicos, manteniendo una propuesta completa para el invierno.