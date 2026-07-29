Esquí todo el año: Cómo funciona el Ikon Pass para viajar por el mundo

Un calendario que no termina

Más allá de la cantidad de destinos, el mayor atractivo del Ikon Pass es la posibilidad de organizar un calendario de esquí que abarque prácticamente todo el año.

Entre enero y abril, la actividad se concentra en Norteamérica, cuando la mayoría de los centros de Estados Unidos y Canadá atraviesan el mejor momento de la temporada. Es el período ideal para recorrer estaciones como Alta, Winter Park, Copper Mountain, Mammoth Mountain o Arapahoe Basin.

El desafío aparece entre mayo y junio. Son meses de transición en los que muchas montañas del hemisferio norte ya cerraron y el invierno todavía no comenzó en el hemisferio sur. En ese período, Mammoth Mountain suele extender su temporada gracias a su gran acumulación de nieve, convirtiéndose en una de las opciones más confiables dentro de la red Ikon Pass.

Con la llegada de julio y agosto, el invierno se traslada al hemisferio sur. Australia y Nueva Zelanda toman protagonismo con destinos como Thredbo, Mt Buller, Coronet Peak, The Remarkables y Mt Hutt, que permiten continuar la temporada cuando Norteamérica y Europa ya disfrutan del verano.

Septiembre encuentra uno de los mejores escenarios en la Cordillera de los Andes. Valle Nevado, en Chile, suele mantenerse operativo hasta entrada la primavera y se convierte en una alternativa para quienes buscan sumar más días de esquí antes del regreso del invierno boreal.

Durante octubre, llega la transición hacia una nueva temporada en el hemisferio norte y algunas áreas como St. Moritz comienzan a abrir sus primeras pistas, funcionando como el puente entre ambas temporadas.

Finalmente, noviembre y diciembre marcan el regreso de la nieve a Norteamérica. Las primeras aperturas permiten cerrar el círculo y volver a iniciar un nuevo calendario de invierno.

¿Para quién está pensado el Ikon Pass?

El Ikon Pass está orientado a quienes realizan varios viajes de esquí por temporada o combinan distintos destinos en un mismo año. También resulta atractivo para quienes planean conocer estaciones donde el valor de un pase diario supera ampliamente los 200 dólares.

Además del acceso a los medios de elevación, el pase incorpora beneficios adicionales como descuentos en gastronomía, comercios, alquiler de equipos, pases para acompañantes y acceso anticipado a determinadas pistas en algunos centros.

Una tendencia que crece en el mundo del esquí

La posibilidad de esquiar durante los doce meses del año dejó de ser un objetivo reservado únicamente para atletas o profesionales de la nieve. La expansión de los pases multipropósito y una red cada vez más amplia de destinos hicieron que muchos viajeros comiencen a planificar sus vacaciones siguiendo las temporadas de ambos hemisferios.

En ese contexto, el Ikon Pass se posiciona como una de las opciones más completas del mercado. Más que un pase de temporada, representa una nueva forma de recorrer las montañas del mundo y de entender que, con la planificación adecuada, el invierno puede durar mucho más de tres meses.