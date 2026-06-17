Bariloche: Catedral ya fabrica nieve para el invierno

La fabricación de nieve se suma al proceso de modernización que Cerro Catedral viene desarrollando en los últimos años. Las inversiones realizadas permitieron renovar medios de elevación, ampliar la capacidad operativa y optimizar distintos aspectos de la experiencia en la montaña. Actualmente, el centro de esquí cuenta con una capacidad de transporte superior a los 35.000 pasajeros por hora y una flota de máquinas pisapistas que trabaja durante toda la noche para acondicionar las pistas.

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Pronóstico y preparación para las nevadas

Las condiciones meteorológicas también juegan a favor. El pronóstico anticipa temperaturas bajas sostenidas y posibles nuevas nevadas durante los próximos días, un escenario que permite seguir avanzando con los trabajos de preparación. El equipo técnico monitorea permanentemente variables como la temperatura y la humedad para aprovechar cada ventana favorable para la producción de nieve, optimizando el uso de agua, aire y energía.

Mientras tanto, Bariloche ya comenzó a vivir el clima de invierno. Las recientes nevadas dejaron alrededor de 40 centímetros de nieve acumulada en los sectores altos de la montaña, generando las primeras postales completamente blancas de la temporada y permitiendo incluso una apertura anticipada para peatones.

Con nieve natural, cañones en funcionamiento y una montaña que continúa evolucionando en infraestructura y servicios, Cerro Catedral encara la cuenta regresiva hacia una nueva temporada con muy buenas perspectivas y la expectativa de ofrecer las mejores condiciones desde el primer día.

Bajo el lema “Invierno de Experiencias”, La Hoya apuesta a una propuesta que trasciende la actividad en las pistas. La cercanía con atractivos como el Parque Nacional Los Alerces y el histórico Viejo Expreso Patagónico La Trochita convierten a Esquel en una de las puertas de entrada más atractivas para disfrutar del invierno patagónico.

Si las condiciones de nieve continúan evolucionando favorablemente, la temporada 2026 comenzará a principios de julio y se extenderá hasta fines de septiembre. Con las primeras nevadas ya instaladas y las consultas creciendo semana a semana, La Hoya empieza a perfilarse nuevamente como uno de los grandes protagonistas del invierno argentino.