Invierno: Vuelve la nieve a Cerro Bayo y se disparan las reservas de vacaciones

El escenario se vio favorecido además por la llegada de una intensa ola de frío polar que alcanzó a gran parte de la Patagonia norte. En Villa La Angostura, las bajas temperaturas, junto con nuevas precipitaciones de nieve, ayudaron a consolidar las condiciones invernales que tanto esperaba el sector turístico.

Las imágenes de Cerro Bayo y la localidad cubiertos por la nieve comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y medios especializados. Para muchos turistas, ver nieve en la montaña era un requisito indispensable antes de confirmar sus vacaciones de invierno.

Expectativas de reservas por la nieve

En el sector turístico aseguran que existe un importante movimiento de consultas y confían en que las recientes nevadas impulsen las reservas durante los próximos días. El recuerdo de la temporada pasada, marcada por menor cantidad de nieve, todavía influye en la decisión de muchos viajeros.

Además del interés que llega desde distintos puntos del país, especialmente desde Buenos Aires, también se registran consultas desde mercados internacionales. A esto se suma el esfuerzo realizado por hoteles, cabañas y prestadores para mantener tarifas competitivas durante la temporada.

Además del interés que llega desde distintos puntos del país, especialmente desde Buenos Aires, los operadores turísticos también registran consultas desde mercados internacionales. A esto se suma el esfuerzo realizado por hoteles, cabañas y prestadores para mantener tarifas competitivas durante la temporada.

Con las primeras pistas operativas, nuevas nevadas en el pronóstico y una montaña que recuperó su clásico paisaje invernal, Cerro Bayo encara el invierno 2026 con expectativas renovadas. La gran apuesta es que la nieve siga acompañando para que Villa La Angostura vuelva a ubicarse entre los destinos más elegidos de la temporada.