Frío Polar: Argentina se prepara para una semana de temperaturas extremas y posibles nevadas.

Pero el fenómeno no solo se hará sentir en la cordillera. Uno de los datos más llamativos del pronóstico es la posibilidad de nevadas en lugares donde no suelen ser frecuentes. El SMN incluyó en su informe las sierras de Córdoba y San Luis, sectores de montaña de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca, e incluso zonas bajas de Cuyo. Además, algunos modelos meteorológicos también muestran probabilidades de nevadas débiles en el sudeste de la provincia de Buenos Aires.

De todas maneras, el organismo aclaró que todavía existe incertidumbre sobre la ubicación exacta y la intensidad de estas nevadas, por lo que el pronóstico podría ajustarse en las próximas actualizaciones.

Además de la nieve, el ingreso de esta masa de aire antártico dejará temperaturas de hasta 4°C por debajo de los valores normales para esta época del año en gran parte de Argentina.

El frío alcanzará desde la Patagonia hasta el norte del país, con heladas generalizadas y máximas que también se mantendrán muy bajas durante toda la semana.

Según el pronóstico del SMN, este episodio de frío extremo comenzaría a perder intensidad recién durante la segunda semana de julio. Hasta entonces, todo indica que el invierno seguirá mostrando su mejor cara en la cordillera, con nuevas nevadas que continuarán mejorando las condiciones de los centros de esquí y alimentando las expectativas para las vacaciones de invierno.