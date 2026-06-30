La temporada de invierno sigue sumando buenas noticias para la nieve. Después de las nevadas que mejoraron las condiciones en varios centros de esquí, una nueva masa de aire de origen antártico ingresará en los próximos días y dará lugar a una de las semanas más frías del año en Argentina. El organismo meteorológico principal del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ha indicado que el frío polar comenzará a avanzar desde la Patagonia.
Frío Polar: Argentina se prepara para una semana de temperaturas extremas y posibles nevadas
La llegada de una masa de aire de origen antártico provocará un fuerte descenso de las temperaturas en gran parte del país. En la Patagonia se esperan nuevas nevadas y también hay chances de nieve en regiones donde este fenómeno no suele ser habitual.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el aire polar comenzará a avanzar desde la Patagonia y, entre el miércoles y el jueves, alcanzará al centro y norte del país. El fenómeno, conocido popularmente como “bomba polar”, provocará un marcado descenso de las temperaturas y dejará nuevas nevadas en distintas regiones.
Nevadas en la Patagonia y mesetas patagónicas
En la Patagonia se esperan nuevas precipitaciones níveas que seguirán consolidando las condiciones de la temporada, justo en la previa del mayor movimiento turístico por las vacaciones de invierno. En la costa de Río Negro y Chubut también podrían registrarse lluvias y aguanieve, mientras que en sectores de la meseta patagónica las temperaturas mínimas podrían caer por debajo de los -15 °C, con jornadas donde el termómetro permanecerá bajo cero durante gran parte del día.
Pero el fenómeno no solo se hará sentir en la cordillera. Uno de los datos más llamativos del pronóstico es la posibilidad de nevadas en lugares donde no suelen ser frecuentes. El SMN incluyó en su informe las sierras de Córdoba y San Luis, sectores de montaña de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca, e incluso zonas bajas de Cuyo. Además, algunos modelos meteorológicos también muestran probabilidades de nevadas débiles en el sudeste de la provincia de Buenos Aires.
De todas maneras, el organismo aclaró que todavía existe incertidumbre sobre la ubicación exacta y la intensidad de estas nevadas, por lo que el pronóstico podría ajustarse en las próximas actualizaciones.
Además de la nieve, el ingreso de esta masa de aire antártico dejará temperaturas de hasta 4°C por debajo de los valores normales para esta época del año en gran parte de Argentina.
El frío alcanzará desde la Patagonia hasta el norte del país, con heladas generalizadas y máximas que también se mantendrán muy bajas durante toda la semana.
Según el pronóstico del SMN, este episodio de frío extremo comenzaría a perder intensidad recién durante la segunda semana de julio. Hasta entonces, todo indica que el invierno seguirá mostrando su mejor cara en la cordillera, con nuevas nevadas que continuarán mejorando las condiciones de los centros de esquí y alimentando las expectativas para las vacaciones de invierno.