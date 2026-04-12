Motosierra a los concejales: 8 intendentes ya evalúan recortar gastos o cantidad de empleados

Imagen de Concejo Deliberante con IA Al menos 8 de los 18 intendentes mendocinos ya evalúan hacer algún tipo de recorte o reducción de concejales o de la estructura de empleados de los concejos deliberantes. Imagen generada con IA.

El que tiró la primera piedra fue el intendente de General Alvear, el radical Alejandro Molero, quien calculó que sólo reduciendo 20% la estructura del Concejo Deliberante, que en su caso representa 2 concejales y 4 empleados, se ahorraría $213 millones al año. Pero esa necesidad de echar mano a ese cuerpo deliberativo no es voluntad de un solo radical, hoy parece desvelar también a varios peronistas, e incluso el único intendente del PRO, lo está evaluando.

Por ahora la enmienda del artículo 197 de la Constitución que propone Alfredo Cornejo les limita a los intendentes que las reformas políticas que hagan deberán respetar el marco que les da la misma Carta Magna en el artículo 199, en donde se les fija que el mínimo de concejales no puede perforar el piso de 10, pero en la actualidad las comunas más grandes tienen 12 ediles, por lo que podrían avanzar con un recorte de 20%.

Aún así, ya son varios los que se envalentonaron y creen que a la enmienda del artículo 197 podría sucederla otra del artículo 199 que incluso podría darse el próximo año. Hay que recordar que legalmente el Ejecutivo puede avanzar sólo con una enmienda a la Constitución por año.

Ahorro concreto en Alvear: $213 millones anuales

Aunque el cálculo suene sobredimensionado, el intendente de General Alvear reveló los números por los cuales asegura que sólo recortando 2 concejales, con sus secretarios y asesores, su comuna se ahorraría $213 millones al año.

Alejandro Molero intendente de General Alvear El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, propuso reducir 2 concejales y su estructura de empleados en ese deliberante. Sólo con ese recorte se ahorraría $213 millones al año.

Según ese desglose cada concejal de esa comuna cobra de bolsillo $3 millones, idéntico sueldo tiene su secretario y su asesor percibe $2.200.000. Partiendo de esa base de cálculo se debe hacer la siguiente cuenta para anualizar el ahorro.

2 concejales ($3.000.000 c/u): $6.000.000

2 secretarios ($3.000.000 c/u): $6.000.000

2 asesores ($2.200.000 c/u): $4.400.000

Total de masa salarial por mes: $16.400.000

Si a esos salarios se los multiplica por 13, que es la suma de los 12 salarios y el aguinaldo la cuenta da:

Concejales: $6.000.000 × 13 = $78.000.000

Secretarios: $6.000.000 × 13 = $78.000.000

Asesores: $4.400.000 × 13 = $57.200.000

Ahorro anual final: $213.200.000

El total de esa reserva se parece incluso al ahorro que tendría esa intendencia si se eliminaran las elecciones de medio término. Según Molero esos comicios legislativos, en los que los que se eligen también la mitad de los concejales, le costaron a Alvear unos $250 millones. Por eso también le llevó ese pedido al gobernador Cornejo en la última reunión que mantuvieron.

"Es una locura que un Concejo Deliberante tenga 130 empleados"

La intendenta Flor Destéfanis no parece evaluar un recorte de concejales en Santa Rosa porque no está cuestionando su función de control del Ejecutivo, pero sí está convencida de que hay que reformar la estructura de empleados y funcionarios que conviven bajo del paraguas del Concejo Deliberante.

Es que esa comuna que tiene 10 ediles, hoy contabiliza la exhorbitante cifra de 130 empleados, entre trabajadores de planta permanente, los temporarios, los contratos y los funcionarios.

Autonomía municipal- Flor Destefanis 1 La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, cuestionó que su Concejo Deliberante tenga una planta de 130 empleados y busca reducirla. Foto: gentileza Foro de Autonomía Municipal

"Es una locura el presupuesto que tiene el Concejo Deliberante: es casi el 10% del presupuesto del Ejecutivo y no pueden compararse las competencias y objetivos dados por ley y por la ciudadanía a cada uno. Tiene 57 empleados en planta permanente, 22 en planta temporaria, 22 contratos de locación y 29 cargos jerárquicos: 130 empleados en total. Ni siquiera es posible fácticamente que esa gente pueda cumplir funciones en el espacio físico del Concejo Deliberante".

Tan desproporcionada es la cantidad de empleados que tiene el deliberante santarrosino, que la única explicación es que esos concejales tienen un ejército político a disposición y al parecer eso se arrastra desde hace varias gestiones.

"Para mí la solución no sería tener menos concejales, sino que sean más austeros y eficientes los concejos deliberantes, sino que alejándose cada día más de la realidad de la gente y se convierten en la verdadera casta política", criticó Destéfanis.

Calvente evalúa un recorte de 35% de los cargos del Concejo Deliberante

Más allá del avance de la autonomía municipal, y de lo que a futuro se pueda plasmar en la Carta Orgánica de Guaymallén, el intendente Marcos Calvente ya evalúa un importante recorte en la cantidad de cargos que tiene su Concejo Deliberante.

intendente Marcos Calvente.jpg Marcos Calvente, intendente de Guaymallén.

"Yo busco eficiencia, y me parece que hace a la eficiencia la cantidad de cargos que tiene el concejo, que es lo que estoy evaluando. En el Ejecutivo redujimos 70 cargos de funcionarios y pensamos que algo similar se puede hacer con el deliberante", adelantó el intendente.

Si bien ese ajuste todavía no está definido, en la intendencia aseguran que podría rondar entre 35% y 40% de la cantidad de cargos que tiene ese concejo. En principio recaería en el bolsón de asesores que tienen los ediles.

La definición llegaría hacia fin de mes cuando asuman los nuevos concejales, con quienes se discutirá la nueva configuración del cuerpo deliberativo.

Para el intendente de Las Heras el concejo debería tener el mismo ajuste que el Ejecutivo

A poco de asumir la intendencia, Francisco Lo Presti avanzó con un profundo recorte de funcionarios en Las Heras. Heredó de Daniel Orozco una estructura de 210 y la recortó a 58. Ahora con la mira en el Concejo Deliberante cree que es momento de que esa estructura también se ajuste.

francisco lo presti El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, está decidido a revisar la cantidad de concejales y de empleados del Concejo Deliberante.

"Yo creo que sí hay que reducir la cantidad de concejales y la estructura que tiene el concejo. Hoy la enmienda nos obliga a respetar el artículo 199 de la Constitución que pone de piso un mínimo de 10 concejales, pero a mi entender ese artículo se tiene que reformar también y dejar fijado un máximo y no un mínimo, como para que cada comuna pueda decidir qué cantidad es representativa de sus distritos y su realidad", disparó Lo Presti.

En su caso su Concejo Deliberante tiene 12 integrantes actualmente y no descarta que pueda al menos aplicar ese recorte de 20%.

Si la enmienda del artículo 197 avanza en la Legislatura no sólo implementaría esos ajustes, sino también pretende crear concejos regionales ad honorem, que sean presididos por un concejal y en los que tenga participación la ciudadanía para definir la agenda de lo que deba hacer el edil para cada distrito.

Jaque cuestiona la representatividad de los concejales que tiene

Al sureño Celso Jaque no parece temblarle el pulso cada vez que evalúa recortes al Concejo Deliberante. Lo hizo en su primera gestión en Malargüe allá por el 2000 cuando, en medio de la gestión del ex gobernador Roberto Iglesias, pasó de tener 16 ediles a los 10 que tiene actualmente.

"Hoy el punto es plantearse la eficiencia y la representatividad que tiene el Concejo Deliberante. Nosotros tenemos 10 concejales, pero podríamos tener 7, es decir uno por cada distrito del departamento, porque hoy la gran mayoría son de la Ciudad, y ellos seguramente no tienen en agenda las necesidades de los distritos más alejados", planteó el jefe comunal.

El intendente Celso Jaque presentando la temporada de invierno y nieve de Malargüe en la Legislatura provincial Celso Jaque, intendente de Malargüe. Foto: Ramiro Gomez /Diario UNO

El peronista avala la necesidad de reformar el artículo 197 de la Constitución que mandó Cornejo a la Legislatura, pero además planteó este miércoles en Séptimo día que a su entender también se deben eliminar las elecciones de medio término, es decir que se elijan intendente y concejales cada 4 años. "Esas elecciones no sólo son costosas, sino que además distraen la gestión del intendente que apenas asume ya tiene que pensar en una campaña electoral", planteó.

"Si tuviéramos un concejal por distrito podríamos bajar de 10 a 7 la cantidad de ediles"

La mirada del intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, se acerca bastante al planteo de Jaque. Desde su perspectiva el Concejo Deliberante que hoy tiene 10 ediles podría recortarse a 7 y que cada uno de ellos provenga de cada distrito sancarlino, "de esa manera no sólo se generaría un ahorro, también sería más representativo", marcó.

Sobre la Ruta 40 vieja Alejandro Morillas socorrió a víctimas de un accidente Alejandro Morillas, el intendente de San Carlos, propone que hayan 7 y no 10 concejales en su comuna, y que cada uno provenga de cada uno de los 7 distritos que tiene su departamento.

El jefe comunal no titubea al resaltar que "el gasto y la estructura del Concejo Deliberante no es sostenible en el tiempo" y cree que se deben optimizar recursos con la meta puesta en la eficiencia.

"Pensando en la posibilidad de que podamos avanzar con una carta orgánica y en esa eficiencia del gasto, pretendo también proponer un presupuesto participativo, en el que 30% se discuta en los distritos. Y eliminar las elecciones de medio término. Todo esto traería directa e indirectamente un ahorro importante para el municipio", definió.

"No es por el ahorro, sino por mejorar el funcionamiento del Concejo"

Emir Andraos, el intendente de Tunuyán, sacó las cuentas y en su caso si redujera 20% la cantidad de concejales y empleados, no tendría un gran ahorro para la comuna. Su cálculo marca que le significaría poco más de 1,5% del presupuesto.

jardin maternal tunuyan Emir Andraos 2 El intendente de Tunuyán, Emir Andraos, no cree que haya que recortar la cantidad de concejales, sino repensar el funcionamiento para que sea más operativo. Foto: gentileza Tunuyán

"Acá el concejo es austero, no sólo por lo que ganan los concejales sino porque no tiene un gran estructura. En Tunuyán no hay asesores y secretarios por cada edil, sino que son 3 asesores técnicos para todos", comenzó marcando el peronista.

Sin embargo, sí admitió que llegado el momento de elaborar su Carta Orgánica, pretende redefinir el funcionamiento de ese Concejo Deliberante para hacerlo más operativo y eficiente.

"Lo del ahorro es aspiracional y claro que no viene mal, pero a mí me preocupa más que el concejo se actualice en su funcionamiento, que sea más operativo y que podamos redefinirlo y garantizar que se adapte a las necesidades de la nueva forma de gestionar", marcó Andraos.

"Es un tema que estamos evaluando"

El único intendente del PRO, Esteban Allasino, de Luján no parece desvelado por el costo que le significa a la comuna la estructura del Concejo Deliberante. "Debe ser el más moderado de la provincia o al menos el segundo más austero", aseguró y en su entorno deslizaron que plantear un recorte en términos de ahorro puede parecerle una medida populista.

Allasino, autonomía municipal Esteban Allasino es partidario de eliminar las elecciones de medio término, en la que se elije la mitad del Concejo Deliberante.

Pero sí piensa en un hacer una sintonía fina, que no impacte tanto en la estructura del concejo aunque sí en cómo y cuándo se renueva.

Él sí se anota entre quienes creen que es necesario eliminar las elecciones legislativas de medio término, no sólo por el costo sino porque distraen la gestión municipal.

"En la provincia de Buenos Aires no hay elecciones cada 2 años como tenemos acá. Cuando se elige al intendente, el que gana coloca la mitad más uno del Concejo Deliberante y los que pierden la elección tienen la minoría. Así el intendente no tiene la excusa de decir que el concejo no le aprueba sus iniciativas y se dedica los 4 años a gobernar, que es lo que deberíamos hacer nosotros", lanzó como propuesta.