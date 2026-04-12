"Hay que revisar la cantidad de concejales que tenemos y la enorme cifra de empleados que sostienen". "Tenemos que ver si representan lo que necesitan los vecinos". "Deben reestructurarse como lo hizo el Poder Ejecutivo". Todas esas razones y varias más son las que tienen al menos 8 de los 18 intendentes que ya evalúan hacer fuertes recortes en sus concejos deliberantes.
Motosierra a los concejales: 8 intendentes ya evalúan recortar gastos o cantidad de empleados
Esos intendentes ya piensan usar la autonomía municipal para redefinir la cantidad y el perfil de sus concejales y plasmarlo en sus Cartas Orgánicas
El momento es ahora, porque entienden que si logran esa mayor autonomía municipal que ofrece la reforma de la Constitución provincial que ya está en la Legislatura, podrán reformar sus concejos deliberantes y dejar plasmados esos cambios en sus cartas orgánicas, que tendrán el peso de una constitución comunal.
Pero más allá de la autonomía, el cuestionamiento sobre la enorme cantidad de cargos que sostienen los concejos deliberantes es tal que un intendente del Gran Mendoza ya baraja un ajuste de 35% y no esperará al debate legislativo. Pretende instalar el debate antes de fin de mes.
El que tiró la primera piedra fue el intendente de General Alvear, el radical Alejandro Molero, quien calculó que sólo reduciendo 20% la estructura del Concejo Deliberante, que en su caso representa 2 concejales y 4 empleados, se ahorraría $213 millones al año. Pero esa necesidad de echar mano a ese cuerpo deliberativo no es voluntad de un solo radical, hoy parece desvelar también a varios peronistas, e incluso el único intendente del PRO, lo está evaluando.
Por ahora la enmienda del artículo 197 de la Constitución que propone Alfredo Cornejo les limita a los intendentes que las reformas políticas que hagan deberán respetar el marco que les da la misma Carta Magna en el artículo 199, en donde se les fija que el mínimo de concejales no puede perforar el piso de 10, pero en la actualidad las comunas más grandes tienen 12 ediles, por lo que podrían avanzar con un recorte de 20%.
Aún así, ya son varios los que se envalentonaron y creen que a la enmienda del artículo 197 podría sucederla otra del artículo 199 que incluso podría darse el próximo año. Hay que recordar que legalmente el Ejecutivo puede avanzar sólo con una enmienda a la Constitución por año.
Ahorro concreto en Alvear: $213 millones anuales
Aunque el cálculo suene sobredimensionado, el intendente de General Alvear reveló los números por los cuales asegura que sólo recortando 2 concejales, con sus secretarios y asesores, su comuna se ahorraría $213 millones al año.
Según ese desglose cada concejal de esa comuna cobra de bolsillo $3 millones, idéntico sueldo tiene su secretario y su asesor percibe $2.200.000. Partiendo de esa base de cálculo se debe hacer la siguiente cuenta para anualizar el ahorro.
- 2 concejales ($3.000.000 c/u): $6.000.000
- 2 secretarios ($3.000.000 c/u): $6.000.000
- 2 asesores ($2.200.000 c/u): $4.400.000
- Total de masa salarial por mes: $16.400.000
Si a esos salarios se los multiplica por 13, que es la suma de los 12 salarios y el aguinaldo la cuenta da:
- Concejales: $6.000.000 × 13 = $78.000.000
- Secretarios: $6.000.000 × 13 = $78.000.000
- Asesores: $4.400.000 × 13 = $57.200.000
Ahorro anual final: $213.200.000
El total de esa reserva se parece incluso al ahorro que tendría esa intendencia si se eliminaran las elecciones de medio término. Según Molero esos comicios legislativos, en los que los que se eligen también la mitad de los concejales, le costaron a Alvear unos $250 millones. Por eso también le llevó ese pedido al gobernador Cornejo en la última reunión que mantuvieron.
"Es una locura que un Concejo Deliberante tenga 130 empleados"
La intendenta Flor Destéfanis no parece evaluar un recorte de concejales en Santa Rosa porque no está cuestionando su función de control del Ejecutivo, pero sí está convencida de que hay que reformar la estructura de empleados y funcionarios que conviven bajo del paraguas del Concejo Deliberante.
Es que esa comuna que tiene 10 ediles, hoy contabiliza la exhorbitante cifra de 130 empleados, entre trabajadores de planta permanente, los temporarios, los contratos y los funcionarios.
"Es una locura el presupuesto que tiene el Concejo Deliberante: es casi el 10% del presupuesto del Ejecutivo y no pueden compararse las competencias y objetivos dados por ley y por la ciudadanía a cada uno. Tiene 57 empleados en planta permanente, 22 en planta temporaria, 22 contratos de locación y 29 cargos jerárquicos: 130 empleados en total. Ni siquiera es posible fácticamente que esa gente pueda cumplir funciones en el espacio físico del Concejo Deliberante".
Tan desproporcionada es la cantidad de empleados que tiene el deliberante santarrosino, que la única explicación es que esos concejales tienen un ejército político a disposición y al parecer eso se arrastra desde hace varias gestiones.
"Para mí la solución no sería tener menos concejales, sino que sean más austeros y eficientes los concejos deliberantes, sino que alejándose cada día más de la realidad de la gente y se convierten en la verdadera casta política", criticó Destéfanis.
Calvente evalúa un recorte de 35% de los cargos del Concejo Deliberante
Más allá del avance de la autonomía municipal, y de lo que a futuro se pueda plasmar en la Carta Orgánica de Guaymallén, el intendente Marcos Calvente ya evalúa un importante recorte en la cantidad de cargos que tiene su Concejo Deliberante.
"Yo busco eficiencia, y me parece que hace a la eficiencia la cantidad de cargos que tiene el concejo, que es lo que estoy evaluando. En el Ejecutivo redujimos 70 cargos de funcionarios y pensamos que algo similar se puede hacer con el deliberante", adelantó el intendente.
Si bien ese ajuste todavía no está definido, en la intendencia aseguran que podría rondar entre 35% y 40% de la cantidad de cargos que tiene ese concejo. En principio recaería en el bolsón de asesores que tienen los ediles.
La definición llegaría hacia fin de mes cuando asuman los nuevos concejales, con quienes se discutirá la nueva configuración del cuerpo deliberativo.
Para el intendente de Las Heras el concejo debería tener el mismo ajuste que el Ejecutivo
A poco de asumir la intendencia, Francisco Lo Presti avanzó con un profundo recorte de funcionarios en Las Heras. Heredó de Daniel Orozco una estructura de 210 y la recortó a 58. Ahora con la mira en el Concejo Deliberante cree que es momento de que esa estructura también se ajuste.
"Yo creo que sí hay que reducir la cantidad de concejales y la estructura que tiene el concejo. Hoy la enmienda nos obliga a respetar el artículo 199 de la Constitución que pone de piso un mínimo de 10 concejales, pero a mi entender ese artículo se tiene que reformar también y dejar fijado un máximo y no un mínimo, como para que cada comuna pueda decidir qué cantidad es representativa de sus distritos y su realidad", disparó Lo Presti.
En su caso su Concejo Deliberante tiene 12 integrantes actualmente y no descarta que pueda al menos aplicar ese recorte de 20%.
Si la enmienda del artículo 197 avanza en la Legislatura no sólo implementaría esos ajustes, sino también pretende crear concejos regionales ad honorem, que sean presididos por un concejal y en los que tenga participación la ciudadanía para definir la agenda de lo que deba hacer el edil para cada distrito.
Jaque cuestiona la representatividad de los concejales que tiene
Al sureño Celso Jaque no parece temblarle el pulso cada vez que evalúa recortes al Concejo Deliberante. Lo hizo en su primera gestión en Malargüe allá por el 2000 cuando, en medio de la gestión del ex gobernador Roberto Iglesias, pasó de tener 16 ediles a los 10 que tiene actualmente.
"Hoy el punto es plantearse la eficiencia y la representatividad que tiene el Concejo Deliberante. Nosotros tenemos 10 concejales, pero podríamos tener 7, es decir uno por cada distrito del departamento, porque hoy la gran mayoría son de la Ciudad, y ellos seguramente no tienen en agenda las necesidades de los distritos más alejados", planteó el jefe comunal.
El peronista avala la necesidad de reformar el artículo 197 de la Constitución que mandó Cornejo a la Legislatura, pero además planteó este miércoles en Séptimo día que a su entender también se deben eliminar las elecciones de medio término, es decir que se elijan intendente y concejales cada 4 años. "Esas elecciones no sólo son costosas, sino que además distraen la gestión del intendente que apenas asume ya tiene que pensar en una campaña electoral", planteó.
"Si tuviéramos un concejal por distrito podríamos bajar de 10 a 7 la cantidad de ediles"
La mirada del intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, se acerca bastante al planteo de Jaque. Desde su perspectiva el Concejo Deliberante que hoy tiene 10 ediles podría recortarse a 7 y que cada uno de ellos provenga de cada distrito sancarlino, "de esa manera no sólo se generaría un ahorro, también sería más representativo", marcó.
El jefe comunal no titubea al resaltar que "el gasto y la estructura del Concejo Deliberante no es sostenible en el tiempo" y cree que se deben optimizar recursos con la meta puesta en la eficiencia.
"Pensando en la posibilidad de que podamos avanzar con una carta orgánica y en esa eficiencia del gasto, pretendo también proponer un presupuesto participativo, en el que 30% se discuta en los distritos. Y eliminar las elecciones de medio término. Todo esto traería directa e indirectamente un ahorro importante para el municipio", definió.
"No es por el ahorro, sino por mejorar el funcionamiento del Concejo"
Emir Andraos, el intendente de Tunuyán, sacó las cuentas y en su caso si redujera 20% la cantidad de concejales y empleados, no tendría un gran ahorro para la comuna. Su cálculo marca que le significaría poco más de 1,5% del presupuesto.
"Acá el concejo es austero, no sólo por lo que ganan los concejales sino porque no tiene un gran estructura. En Tunuyán no hay asesores y secretarios por cada edil, sino que son 3 asesores técnicos para todos", comenzó marcando el peronista.
Sin embargo, sí admitió que llegado el momento de elaborar su Carta Orgánica, pretende redefinir el funcionamiento de ese Concejo Deliberante para hacerlo más operativo y eficiente.
"Lo del ahorro es aspiracional y claro que no viene mal, pero a mí me preocupa más que el concejo se actualice en su funcionamiento, que sea más operativo y que podamos redefinirlo y garantizar que se adapte a las necesidades de la nueva forma de gestionar", marcó Andraos.
"Es un tema que estamos evaluando"
El único intendente del PRO, Esteban Allasino, de Luján no parece desvelado por el costo que le significa a la comuna la estructura del Concejo Deliberante. "Debe ser el más moderado de la provincia o al menos el segundo más austero", aseguró y en su entorno deslizaron que plantear un recorte en términos de ahorro puede parecerle una medida populista.
Pero sí piensa en un hacer una sintonía fina, que no impacte tanto en la estructura del concejo aunque sí en cómo y cuándo se renueva.
Él sí se anota entre quienes creen que es necesario eliminar las elecciones legislativas de medio término, no sólo por el costo sino porque distraen la gestión municipal.
"En la provincia de Buenos Aires no hay elecciones cada 2 años como tenemos acá. Cuando se elige al intendente, el que gana coloca la mitad más uno del Concejo Deliberante y los que pierden la elección tienen la minoría. Así el intendente no tiene la excusa de decir que el concejo no le aprueba sus iniciativas y se dedica los 4 años a gobernar, que es lo que deberíamos hacer nosotros", lanzó como propuesta.