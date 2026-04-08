El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, parece dispuesto a recortar a como dé lugar todos los gastos de esa comuna sureña. Ahora propuso un proyecto para reducir 20% la cantidad de concejales y los gastos de ese cuerpo deliberante y aseguró que sólo con ese gesto la intendencia se ahorrará $213 millones al año.
El intendente de Alvear quiere recortar un 20% de los concejales "para ahorrar $213 millones"
Alejandro Molero, intendente de Alvear, aseguró que a ese número se llega porque cada concejal tiene un secretario y un asesor, y entre los 3 ganan $8.200.000
"La propuesta es que un municipio como el nuestro que tiene 10 concejales pase a tener 8 y que así también se achique la cantidad de asesores y secretarios y toda la estructura del Concejo. Sólo con eso nos estamos ahorrando $198 millones que para las arcas de General Alvear", contó Molero a Canal 7.
A ese número se llega porque cada concejal alvearense cobra de bolsillo unos $3.000.000 y cada uno tiene un secretario que cobra lo mismo y un asesor cuyo salario es de $2.200.0000. Ese total multiplicado por dos supone un gasto mensual en salarios de $16.400, lo que al año incluido el aguinaldo da $213.000.000.
El jefe comunal radical también relató que en paralelo, hace poco más de un mes le envió una nota al gobernador en la que le proponía eliminar las elecciones legislativas de medio término.
Sus argumentos son que esos comicios distraen las gestiones municipales, porque a sólo un año de haber asumido ese intendente tiene que abocarse a una campaña electoral y sostener la elección, que en su departamento cuestan unos $250 millones. "Son innecesarias desde lo económico y desde lo funcional", definió.
Alejandro Molero admitió que ahora su gestión esperará a que se defina en la Legislatura si se aprueba o no la enmienda de la Constitución para avanzar con la autonomía municipal para poder redactar la propia Carta Orgánica y así poder incluir esos cambios en el Concejo Deliberante.
Cornejo respaldó el recorte de concejales en Alvear
Según contó el mismo Alejando Molero, cuando llevó su proyecto a la oficina del gobernador, Alfredo Cornejo lo avaló porque "está de acuerdo con reducir la estructura política", aunque le recordó que la eliminación de las elecciones de medio término es una potestad de la Legislatura provincial, aunque al parecer esa idea no le desagrada del todo.
A la hora de justificar el recorte que propone para el Concejo Deliberante, Molero recordó que en su gestión se redujo a la mitad la cantidad de funcionarios políticos, y que también avanzó con reducir la cantidad de empleados en unos 100 cargos de planta.
"Somos la única gestión desde la vuelta de la democracia que redujo la cantidad de empleados. Desde 1983 a la fecha todas las gestiones municipales se fueron habiendo incrementado el tamaño de la masa de empleados", se diferenció Alejandro Molero, intendente de General Alvear.